Regional Amateur: Huracán no pudo en Olavarría y cayó ante Ferro

Huracán de Ingeniero White cayó esta tarde por 1 a 0 ante Ferro Carril Sud de Olavarría, en su segunda presentación en el Torneo Regional Federal Amateur 2026.

El encuentro se disputó en el estadio Domingo Colasurdo y se resolvió con el gol de Thiago Andreu, a los 25 minutos del partido.

El Globo buscó la igualdad hasta el final, aunque no pudo torcer la historia y terminó con diez jugadores por la expulsión de Gianfranco Rossi, a los 51 minutos.

De esta manera, el conjunto whitense sufrió su primera derrota en la competencia, luego de haber debutado con una victoria por 1 a 0 frente a Sarmiento de Pigüé como local.

En la próxima fecha, el equipo whitense tendrá jornada de descanso y volverá a jugar en la continuidad de la fase inicial.