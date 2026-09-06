Deportes
Regional Amateur: Huracán no pudo en Olavarría y cayó ante Ferro
El Globo no pudo repetir el triunfo del debut y perdió 1 a 0 este domingo.
Huracán de Ingeniero White cayó esta tarde por 1 a 0 ante Ferro Carril Sud de Olavarría, en su segunda presentación en el Torneo Regional Federal Amateur 2026.
El encuentro se disputó en el estadio Domingo Colasurdo y se resolvió con el gol de Thiago Andreu, a los 25 minutos del partido.
El Globo buscó la igualdad hasta el final, aunque no pudo torcer la historia y terminó con diez jugadores por la expulsión de Gianfranco Rossi, a los 51 minutos.
De esta manera, el conjunto whitense sufrió su primera derrota en la competencia, luego de haber debutado con una victoria por 1 a 0 frente a Sarmiento de Pigüé como local.
En la próxima fecha, el equipo whitense tendrá jornada de descanso y volverá a jugar en la continuidad de la fase inicial.
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