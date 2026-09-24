Un jueves algo gris y con alta temperatura en la ciudad: a cuánto llegará la máxima

Las características del jueves en el ambiente bahiense y de la región se presentan como una sucesión de la primavera, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Las condiciones no varían demasiado respecto de ayer, con la nubosidad e inestabilidad que se van a mantener durante todo el día, con bajísimas probabilidades de lluvia hacia la noche.

Luego, De Benedictis adelantó que habrá menor intensidad del viento del sector norte y, por consiguiente, un ascenso moderado de las temperaturas, las cuales llegarán a los 26 grados.

Para el viernes se pronostica una mayor presencia del sol, rotación de la brisa al sudoeste, por lo que van a bajar levemente los guarismos en el termómetro, en un ambiente agradable.