El Senado inicia el debate por la reforma del Banco Central que impulsa el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei buscará avanzar esta semana en el Senado con uno de los proyectos económicos que considera centrales para su programa: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa comenzará a ser analizada este miércoles en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda, luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 26 de agosto.

En la Cámara baja, el proyecto fue aprobado por 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y ahora La Libertad Avanza intentará conseguir los apoyos necesarios para convertirlo en ley.

Los puntos centrales del proyecto e impacto monetario

Uno de los principales cambios establece que la misión primaria y fundamental del Banco Central será preservar el valor de la moneda, dejando de lado otros objetivos incorporados con la reforma de 2012, como el fomento del empleo, el desarrollo económico y la equidad social.

Además, el texto busca impedir que el organismo financie al Tesoro, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios mediante préstamos, y prohíbe la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

También quedarían eliminados los adelantos transitorios como mecanismo de financiamiento del Estado y la posibilidad de emitir nuevas Letras Intransferibles, instrumentos mediante los cuales el Tesoro entregó títulos al Banco Central a cambio de reservas internacionales.

Otro de los puntos importantes se refiere a las utilidades del organismo. La propuesta establece que únicamente podrán distribuirse ganancias realizadas y líquidas, excluyendo aquellas originadas por variaciones del tipo de cambio o del valor del oro. Antes de efectuar transferencias al Gobierno, además, las reservas del Banco deberán alcanzar al menos el 50% de su capital y los fondos enviados al Tesoro tendrán que destinarse a cancelar deuda pública.

La reforma también endurece el procedimiento para remover a los miembros del directorio. El Poder Ejecutivo deberá contar previamente con la aprobación de las dos cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

Estrategia legislativa para conseguir los votos

En el plano político, el oficialismo pretende conseguir dictamen durante septiembre y llevar la propuesta al recinto antes de fin de mes. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, encabeza las negociaciones con el PRO, la UCR y representantes de espacios provinciales para reunir los votos necesarios.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita sumar al menos 16 voluntades para alcanzar el quórum, por lo que el respaldo de los bloques aliados será determinante para el futuro de la iniciativa.