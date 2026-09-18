La primavera llega antes a la ciudad: la semana termina con un día cálido

Este viernes en el ambiente bahiense y de la región se respirarán aires casi de verano, según lo que fue planteado por el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Las temperaturas seguirán incrementándose, llegando esta tarde a los 26 grados con el cielo que se va a mantener totalmente despejado", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que el viento va a soplar con intensidad moderada del sector norte, con algunas ráfagas puntuales, acompañadas de un muy bajo índice de la humedad.

Por último, el profesional anticipó que para el sábado se pronostica un panorama similar, en lo que se será la jornada más sofocante. El domingo llega la lluvia por la mañana y vuelve el frío.