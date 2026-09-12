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Boca realizó una oferta por Matías Galarza y trabaja a contrarreloj
Luego de la venta de Kevin Zenón, el Xeneize no se retira del mercado de pases y va tras el mediocampista de Talleres, a sabiendas de que el lunes vence su cupo para sumar refuerzos.
A poco más de un día para que finalice toda opción para incorporar futbolistas, Boca realizó una oferta de cuatro millones de dólares a Talleres por el 80% del pase de Matías Galarza y trabaja a contrarreloj por el mediocampista. Si bien parecía que el Xeneize no iba a realizar más movimientos, la venta de Kevin Zenón fue vista como un problema por el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena y es por eso que van por la posibilidad de sumar a otro volante.
El interés del cuadro de la Ribera por Galarza no es algo nuevo, en 2024, antes de que la T se lo compre a Genk, desde Brandsen 805 ofertaron tres millones de dólares por la mitad de los derechos, pero el club belga consideró que era un precio insuficiente.
Por la venta de Zenón, las arcas de Boca embolsaron 4.8 millones de dólares y el Vasco perdió a una pieza que era habitual ver teniendo minutos desde el banco de suplentes. Aunque se trate de dos jugadores con características distintas, Galarza es una opción que gusta y que representaría una opción más en un centro del campo que ya cuenta con Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.
La lesión de Tomás Aranda le da al Xeneize un cupo para poder reforzarse que vence este lunes y que solo es válido para sumar nombres que se desempeñen en el fútbol argentino o que se encuentren libres desde antes del 2 de septiembre de 2026.
En un Talleres que no atraviesa un buen momento (es último en la Zona A), Galarza es una pieza clave: jugó los 27 partidos que disputó su equipo en el año, sin embargo, fue expulsado frente a San Lorenzo la fecha pasada y es por eso que no fue convocado para el cruce de hoy contra Unión.
Fuente: TyC
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