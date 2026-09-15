Antes de que llegue el calor: qué revisar en el aire acondicionado para evitar gastos de más

Con la llegada de la primavera y los primeros días cálidos, vuelve a crecer el uso del aire acondicionado. Sin embargo, después de varios meses apagado, encenderlo por primera vez cuando el termómetro ya está en su punto máximo puede dejar al descubierto problemas que podrían haberse detectado antes.

Por eso, especialistas recomiendan realizar una revisión preventiva antes del verano. Además de disminuir las posibilidades de una falla, el mantenimiento ayuda a que el equipo consuma menos energía y tenga una mayor vida útil.

Uno de los puntos más importantes es la limpieza de los filtros, donde durante el año se acumulan polvo, polen y otras partículas. Cuando están sucios, el aparato debe trabajar durante más tiempo y con mayor intensidad para alcanzar la temperatura elegida, lo que repercute directamente en el consumo eléctrico.

Un aire acondicionado bien mantenido logra un funcionamiento más eficiente y silencioso. Foto: Magnific

Los filtros pueden retirarse y limpiarse con agua y jabón neutro, aunque deben estar completamente secos antes de volver a colocarlos. También es conveniente controlar que las rejillas de la unidad exterior estén libres de hojas, tierra u otros elementos que puedan dificultar la circulación del aire.

Las señales que pueden anticipar una falla

Antes de que comiencen las jornadas de calor intenso, una prueba sencilla consiste en encender el equipo y comprobar cuánto tarda en enfriar el ambiente y si el caudal de aire mantiene la intensidad habitual.

Ruidos extraños, vibraciones, zumbidos o una notable pérdida de rendimiento pueden advertir sobre inconvenientes en ventiladores, soportes u otros componentes internos.

También hay que prestar atención si el aparato tarda demasiado en bajar la temperatura, no alcanza los grados seleccionados o presenta formación de hielo en las tuberías. En esos casos podría existir un problema con el refrigerante y se recomienda recurrir a un técnico especializado, ya que su manipulación requiere herramientas específicas.

Los especialistas recomiendan programar la temperatura del aire acondicionado entre 24°C y 26°C. Foto: Freepik

Una revisión profesional también permite controlar conexiones eléctricas, presión del refrigerante y el estado general del sistema antes de que el equipo comience a utilizarse durante varias horas por día.

A qué temperatura conviene usarlo

Otro aspecto que puede hacer una diferencia en la factura de electricidad es la temperatura seleccionada.

Durante los días más calurosos suele existir la tendencia a configurar el aire acondicionado en valores muy bajos con la idea de enfriar más rápido. Sin embargo, esto obliga al aparato a trabajar con mayor intensidad y aumenta el gasto energético.

La recomendación es mantenerlo entre los 24 y 26 grados, un rango que permite climatizar los ambientes sin exigir innecesariamente al equipo. Los modos ECO o de ahorro energético, cuando están disponibles, también pueden contribuir a disminuir el consumo.

La manipulación del gas refrigerante requiere equipamiento específico y un técnico matriculado. Foto: Magnific

Realizar estas tareas antes de que llegue el verano no solamente permite mejorar el funcionamiento del aire acondicionado. También puede evitar que una pequeña falla termine convirtiéndose en una reparación costosa justo cuando más se necesita el equipo.