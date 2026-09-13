Liniers y Libertad festejaron en el cierre de la séptima fecha

La Liga del Sur completó este domingo la séptima fecha del Torneo Clausura, con actividad tanto en la Primera A como en el Promocional. La jornada dejó tres victorias y dos empates sin goles, en una fecha pareja y con pocas diferencias en varios de los cruces.

En la máxima categoría, Liniers consiguió uno de los triunfos más contundentes del día al vencer 2 a 0 a San Francisco. Massimo Nicolás Monti abrió la cuenta y Simón Biondo completó el resultado para el conjunto albinegro.

También festejó Libertad, que superó 1 a 0 a La Armonía gracias al gol de Franco Pane. Fue una victoria ajustada, pero suficiente para quedarse con los tres puntos en una fecha que tuvo varios partidos cerrados.

Huracán y Bella Vista no se sacaron ventajas en el Bruno Lentini y terminaron 0 a 0. El mismo resultado se dio en el cruce entre Villa Mitre y Sporting, que tampoco pudieron quebrar el cero.

En el Promocional, Rosario Puerto Belgrano hizo valer la localía en Punta Alta y derrotó 3 a 1 a Sansinena. Fabio Alejandro Durán fue la gran figura del encuentro al marcar dos tantos, mientras que Sebastián Amado Mendoza convirtió el restante para el local.

El descuento de Sansinena llegó por intermedio de Manuel Alejandro Stortini, aunque no alcanzó para cambiar la historia.

La fecha del Promocional comenzó ayer con los triunfos de Olimpo y Comercial; y la igualdad sin goles entre Tiro Federal y Pacífico de Bahía. De esta manera, el Clausura empieza a entrar en una etapa cada vez más decisiva.