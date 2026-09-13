La Liga del Sur completa la séptima fecha del Clausura

La Liga del Sur completará hoy la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera División, con actividad en la Primera A y en la Primera B.

En la máxima categoría, todos los partidos se jugarán desde las 15:30. Uno de los cruces destacados será Huracán-Bella Vista, en el Bruno Lentini, con arbitraje de Franco Páez. El encuentro se disputará sin presencia de público visitante.

También jugarán La Armonía-Libertad, con Oscar Perotti como juez principal; Villa Mitre-Sporting, que tendrá como árbitro a Leonardo Villamil; y Liniers-San Francisco, dirigido por Franco Yatzky.

San Francisco llega como líder del Clausura de la A con 12 puntos, seguido por Sporting, con 10. Luego aparecen Huracán y La Armonía, con 8; Bella Vista y Villa Mitre, con 6; Liniers, con 5; y Libertad, con 4.

En la tabla general, Huracán manda con 34 unidades, escoltado por Bella Vista, con 31, y Liniers, con 28. Más atrás se ubican Villa Mitre y San Francisco, con 25; Sporting, con 23; y La Armonía y Libertad, con 22.

En la Primera B, la jornada de este domingo tendrá un solo partido: Rosario Puerto Belgrano-Sansinena, desde las 15:30, en Punta Alta. El encuentro será dirigido por Raúl Kerman y se jugará a puertas cerradas.

La fecha del Promocional comenzó ayer con los triunfos de Olimpo y Comercial; y la igualdad sin goles entre Tiro Federal y Pacífico de Bahía.