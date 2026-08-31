Tarta de pollo y champiñones: receta fácil y cremosa

Hay recetas que nunca fallan y esta es una de ellas. La tarta de pollo y champiñones combina una masa dorada y crocante con un relleno suave, cremoso y lleno de sabor. Y lo mejor de todo es que no hace falta complicarse demasiado en la cocina para conseguir un resultado que parece mucho más elaborado de lo que realmente es.

Con pollo, champiñones, cebolla de verdeo y queso crema se puede preparar un relleno abundante y sabroso, ideal para resolver el almuerzo o la cena sin gastar de más. Además, es una de esas preparaciones que vienen bárbaro cuando quedó pollo del día anterior y no sabés qué hacer con él.



Ingredientes

2 tapas de masa para tarta (hojaldrada o criolla)

1 pechuga de pollo grande

3 cebollas de verdeo

200 g de champiñones

3 huevos

100 g de queso crema o crema de leche

Condimentos: sal, pimienta, nuez moscada y una pizca de tomillo

Queso rallado a gusto (opcional)

Preparación

Saltear la parte blanca de la cebolla de verdeo picada en una sartén con un chorrito de aceite. Agregar el pollo cortado en cubitos y cocinar hasta que esté bien dorado. A continuación, incorporar los champiñones fileteados. Si son frescos, dejar que liberen su agua y se doren. Si son de lata, escurrirlos bien antes de agregarlos. Luego, batir los huevos en un bol junto con el queso crema y los condimentos. Sumar la parte verde de la cebolla de verdeo picada y mezclar con el salteado de pollo, una vez que esté tibio. Después, forrar un molde para tarta con una tapa de masa, volcar el relleno y espolvorear queso rallado por encima. Si se prefiere, colocar la segunda tapa para cerrar la tarta o dejarla abierta. Finalmente, llevar la tarta al horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada y el relleno firme.

Con información de Diario Uno Recetas