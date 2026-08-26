García López y Montanari mandan luego de las primeras dos fechas del Invernal

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Invernal de Midgets 2026 completó sus primeras dos fechas y ya tiene a Joaquín García López y Nicolás Montanari al frente de las respectivas tablas de posiciones, en el comienzo del certamen.

En el Grupo A, "Tato" ocupa el primer lugar con 34,75 puntos y mantiene una diferencia de 4,75 unidades sobre Braian Madril, quien aparece segundo con 30.

Juan Ignacio Todino se ubica tercero con 26,50 puntos, seguido de Kevin Altamirano, con 25,75, y Agustín Pérez Meler, con 25. Jorge Fritz marcha sexto con 23,50 y Gastón Petracci es séptimo con 21,75.

Los diez primeros lugares de esa zona los completan Gonzalo Brezina, con 19 puntos; Rodrigo Zubeldia, con 17,75; y Braian Dupont, con 16,50. Más atrás aparecen Fernando Saldamando (8,75), Roy Altamirano (3), Nahuel Schmit (3) y Nicolás Macazaga (2,75).

La mayor diferencia en la cima se registra por el momento en el Grupo B, donde "El Máquina" acumuló 47 puntos y aventaja por cinco unidades a Matías Lastra Meler, segundo con 42.

Juan María Soto se mantiene en la pelea desde el tercer puesto, con 34 unidades, mientras que Antonio Moyano ocupa el cuarto lugar con 27,50. Tobías Larregui, con 25,50, y Manuel Donadio, con 25,25, completan las primeras seis posiciones.

Gastón Hock suma 24,25 puntos, Nicolás Palma 23,75, Numa Dailoff 23,50 y Javier Rouaix 22,50, en un sector de la tabla que presenta diferencias reducidas luego de las dos primeras fechas.

Entre los siguientes aparecen Aaron Jaca, con 21 unidades; Santiago Aman, con 20; Facundo Ovejero, con 19,75; Alan Renero, con 19; e Ivano Bozetti, con 18 puntos.

Con apenas dos jornadas disputadas, las posiciones todavía muestran márgenes ajustados en buena parte de ambos grupos. La continuidad del Campeonato Invernal comenzará a definir quiénes logran sostenerse en los primeros lugares de una competencia que recién atraviesa su etapa inicial.