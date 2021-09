Sobrevivió y ahora vive en Argentina: “El ataque del 11/9 fue una película apocalíptica”

Cuando el primer avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, David English justo salía del ascensor de uno de esos edificios. Acababa de imprimir un importante contrato que cambiaría su vida y se dirigía la reunión para la firma.

Llamó a su casa desde un teléfono público para avisar que estaba bien y siguió su camino. Hasta que escuchó el estruendo del segundo avión impactando contra la otra torre.

“Me di cuenta de que dos aviones en un día no podría haber sido otra cosa (que un ataque terrorista). Fue vivir una película apocalíptica, una película donde viene Godzilla y destruye toda la ciudad. Fue una pesadilla también haber vivido tan cerca con esa vista todos los días y noches”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Luego de sobrevivir al ataque que enlutó a miles de familias, decidió que se quería ir “lo más lejos posible” y así llegó a Argentina.

“Perdimos mucha gente de mi edificio, que trabajaban en el World Trade Center, por la cercanía. A una sola parada de estación del subte para llegar a las torres. Entre ellos cinco argentinos, uno de ellos conocido mío”, comentó sobre lo que se vivió tras el atentado.

English vivía muy cerca del lugar donde estaban las Torres y el horror del atentado se convirtió en un día a día. “Empecé a pensar en países que había conocido y Argentina estuvo allí en el primer lugar de la lista, aunque no me lo crean”, relató.

En un viaje con el Rotary Club conoció lo que considera la Argentina no turística y así decidió instalarse en Mendoza: “Un lugar para emprender, un lugar tan lindo, con vinos de tan alta calidad, costos muy bajos en esos momentos (en aquel entonces en 2002), aire fresco, es una joya escondida”.

“Con el nacimiento de mi hijo me cambió la vida, me dio vuelta a todo. La experiencia del 11 de septiembre me puso en el camino para tener experiencias fantásticas, crecer y cambiar como persona con el nacimiento de mi hijo podía tranquilizarme un poco. Llevé a mi hijo a la zona cero, yo no había ido, fue parte del proceso de sanación”, dijo.

English contó lo detalles de lo que hace en Argentina, su evolución personal, su reinvención.

