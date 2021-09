El impactante relato del artista argentino que sobrevivió el 11/9

Alejandro Vigilante, artista plástico argentino, recuerda vívidamente las angustiosas horas que vivió en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, cuando estaba en esa ciudad para una reunión de trabajo y terminó cubierto de polvo en medio del caos tras el desplome de las Torres Gemelas.

“Cuando realmente tomé conciencia fue a los días cuando me comentaron que la gente se tiraba de las torres, me agarró una especie de angustia, porque me imaginaba lo que pasó en el avión, me imaginaba a mi mismo diciendo me tiro, por lo que estaría viviendo”, contó en el programa Un buena razón, que se transmite por La Brújula 24.

Vigilante estaba en Nueva York ese fatídico día porque participaría en una reunión de trabajo para detallar un contrato con una empresa para pintar un mural en el Hotel Marriot y en Tiffanys. Mientras se movilizaba por la ciudad ya los terroristas habían estrellado los dos aviones. Tuvo que salir del subte y seguir su recorrido a pie, justo a pocas cuadras de las Torres Gemelas y en el preciso momento cuando se vino abajo la Torre Norte.

El único lugar que encontró para guarnecerse fue un auto estacionado que por casualidad tenía la puerta abierta. “Se nos venía un tsunami de cemento a una velocidad increíble”, recuerda y agrega que como pudo se introdujo en el vehículo, lo que le evitó ser golpeado por los restos de la torre en pleno colapso.

El artista recuerda con dolor y como un episodio dantesco la cantidad de polvo, humo, el olor a quemado y el caos que se desató en las calles. “Dentro del auto se generó un clima nauseabundo y con todo el polvo no se podía ni respirar, fue terrible”, comentó.

“Nos salvamos dentro de un auto que era de un musulmán, que de casualidad quedó abierto”, recuerda y rememora que en el vehículo encontraron un Corán y un Tabish (un rosario musulman).