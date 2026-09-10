Amo Viajar
Free tours en buenos aires: los recorridos que revelan secretos, historias y rincones desconocidos
Parque Chas, Belgrano R, Villa Devoto, Chacarita y Palermo forman parte de una propuesta que invita a descubrir otra cara de la Ciudad de Buenos Aires. Máximo Velázquez, guía y divulgador patrimonial, visitó Amo Viajar y contó por qué estos recorridos atraen tanto a turistas como a los propios porteños.
Buenos Aires puede recorrerse muchas veces y seguir sorprendiendo. Más allá de sus atractivos más conocidos, la ciudad esconde historias en sus barrios, edificios, cementerios, plazas y hasta en el trazado de sus calles.
Esa es la propuesta que lleva adelante Máximo Velázquez, guía y divulgador patrimonial de 25 años, quien visitó Amo Viajar para hablar sobre el crecimiento de los free tours y una tendencia que busca alejarse de los circuitos turísticos tradicionales.
Lee más sobre este tema o mirá la nota a Máximo en Amo Viajar.
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