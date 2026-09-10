El Invernal de Speedway vuelve este domingo en Daireaux: así llegan los campeonatos

Por Leandro Grecco

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El Campeonato Argentino Invernal de Speedway 2026 reanudará su actividad este domingo 13 de septiembre en Daireaux, donde se disputará la tercera programación de la temporada después de las presentaciones realizadas en Bolívar y Bahía Blanca.

La competencia regresará luego de una pausa y encontrará a Eber Ampugnani como líder de la categoría 500cc, mientras que Félix Schell encabeza el certamen de 200cc. En las divisionales menores, Jeremías Núñez manda entre los 50 Mayores y Jeremías Araya hace lo propio en 50 Menores.

En la categoría principal, Ampugnani construyó una ventaja importante al obtener 20 puntos en cada una de las dos primeras fechas y suma 40 unidades. Lisandro Lobos aparece como su principal perseguidor con 34, producto de 18 puntos en Bolívar y 16 en Bahía.

Más atrás se ubica Matías Galdos con 26 unidades, seguido por Nicolás Gómez con 18, Cristian Carrica con 16 y Nicolás Márquez con 14. De esta manera, Ampugnani llegará a Daireaux con seis puntos de diferencia sobre Lobos y 14 respecto del tercero.

La lucha aparece mucho más ajustada en 200cc, donde Félix Schell ocupa el primer puesto con 27 puntos. Jeremías Núñez lo sigue apenas dos unidades por detrás, con 25, mientras que Juan Carlos Martín suma 23 y también permanece plenamente involucrado en la pelea por la punta.

Nicolás Gómez, ganador de 19 puntos en la presentación de Bahía Blanca, marcha cuarto con esa misma cantidad, mientras que Matías Díaz completa los cinco primeros con 17. Fermín Ford y Valentín Maldonado reúnen 10 unidades cada uno e Ian Ponce aparece inmediatamente después con 9.

Entre los 50 Mayores, Jeremías Núñez consiguió hasta el momento el rendimiento más regular. Acumula 38 puntos luego de sumar 19 tanto en Bolívar como en Bahía Blanca y aventaja por ocho a Benjamín Comas, que reúne 30.

Magdalena Buscayrol ocupa la tercera posición con 10 unidades, Valentino Mancinelli tiene 8 y Uma Schell completa la clasificación con 4.

La mayor diferencia entre los líderes se observa en 50 Menores. Jeremías Araya encabeza las posiciones con 34 puntos, gracias a los 19 obtenidos en la primera jornada y los 15 conseguidos posteriormente en el circuito Antonio Miranda.

Tiziano Castillo es segundo con 19 unidades y Emanuel Champonnoys marcha tercero con 15. León Wilches suma 11 puntos y Bastian Morales tiene 7.

La cita de Daireaux será la primera de las cuatro fechas que restan en el calendario. Después de este domingo, el Invernal volverá a Bahía Blanca el 4 de octubre, continuará el 25 de ese mes en Bolívar y el 8 de noviembre visitará Colonia Barón. La definición está prevista para el 15 de noviembre en Carlos Casares.