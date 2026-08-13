Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aumentará 2,1% las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en septiembre de 2026, luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio informado por el Indec.

El incremento surge del mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que determina que los haberes previsionales se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes.

Con la nueva suba, la jubilación mínima llegará a $428.591,11 y, en caso de mantenerse el bono, alcanzará los $498.591,11. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $342.872,88, mientras que las pensiones no contributivas quedarán en $300.015,36. La Pensión Madre de 7 Hijos, en tanto, ascenderá a $428.591,11.

También se modificarán las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $154.011,11 y la AUH por Discapacidad alcanzará los $501.473,96.

El IPC de julio fue de 2,1%, dos décimas por encima del 1,9% registrado en junio, e interrumpió tres meses consecutivos de desaceleración. En los primeros siete meses del año, la inflación acumuló 19,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,8%.

Dentro del índice, los precios estacionales aumentaron 4,5%, impulsados por verduras, paquetes turísticos y alojamiento. Los regulados avanzaron 2,1% y el IPC núcleo registró una variación de 1,8%.

Antes de conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo: “Tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo”. Además, afirmó que “es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”.

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipan una desaceleración gradual durante los próximos meses, con estimaciones de 1,8% para agosto y septiembre, 1,7% para octubre y 1,6% para noviembre.

Con información de Infobae