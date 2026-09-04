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Colapinto cerró un viernes positivo en Monza: fue 11° en la segunda práctica y superó a Gasly
El argentino completó una buena primera jornada en el Gran Premio de Italia. Había terminado noveno en la FP1 y quedó por delante de su compañero de Alpine en el segundo entrenamiento.
Franco Colapinto cerró una jornada positiva en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 al terminar 11° en la segunda práctica libre disputada este viernes en el circuito de Monza. Horas antes había finalizado noveno en la primera tanda.
El piloto argentino completó 19 vueltas en la FP2 y marcó un mejor tiempo de 1m23s619, registro que le permitió quedar a las puertas del top 10 y superar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
El francés, que no había participado de la primera práctica porque cedió su auto al piloto reserva Paul Aron, terminó 14° con un tiempo de 1m23s773, apenas 154 milésimas por detrás de Colapinto.
En la segunda sesión, el argentino también logró superar a los dos Audi: Nico Hülkenberg quedó a 113 milésimas y Gabriel Bortoleto, a 157. Por delante de Colapinto finalizaron, entre otros rivales directos, Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Yuki Tsunoda.
El más rápido de la jornada fue George Russell, quien llevó su Mercedes a un tiempo de 1m22s559 en la FP2. Charles Leclerc quedó segundo, a 120 milésimas, y Kimi Antonelli terminó tercero. En la primera práctica, Ferrari había dominado con Leclerc y Lewis Hamilton en los dos primeros lugares.
Colapinto completó en total 46 vueltas entre ambas sesiones y utilizó por primera vez el nuevo paquete de actualizaciones preparado por Alpine. En la FP1 había registrado 1m24s028 para finalizar noveno, a 1s020 de Leclerc.
La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre desde las 7 de Argentina, mientras que la clasificación comenzará a las 11. Allí Colapinto buscará confirmar las buenas sensaciones mostradas durante el viernes en el “Templo de la Velocidad”.
Con información de Olé
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