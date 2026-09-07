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Por qué algunas personas ponen una hoja de laurel en la funda del celular
La práctica se volvió popular y está relacionada con antiguas creencias sobre la prosperidad, la protección y la buena suerte. No existen pruebas científicas de que genere esos efectos.
Una curiosa tendencia comenzó a multiplicarse en las redes sociales: guardar una hoja de laurel dentro de la funda del celular como una especie de amuleto para atraer prosperidad, éxito o buena suerte.
La costumbre tiene su origen en el simbolismo que históricamente acompañó a esta planta. En la Antigua Grecia y Roma, las ramas de laurel eran utilizadas para confeccionar coronas que distinguían a atletas, guerreros y poetas y representaban la victoria y el reconocimiento.
Con el paso de los siglos, esa asociación se extendió hacia conceptos como la abundancia, la protección y la fortuna. La tendencia actual trasladó esa antigua creencia a uno de los objetos que las personas llevan consigo durante prácticamente todo el día: el teléfono celular.
Quienes realizan este ritual suelen colocar una hoja seca y pequeña detrás de la funda. Algunas personas, además, escriben sobre ella una palabra, una fecha, un deseo o una meta relacionada con cuestiones laborales, económicas o personales.
De esta manera, el teléfono también puede funcionar como un recordatorio cotidiano del objetivo que se pretende alcanzar cada vez que se utiliza el dispositivo.
¿Realmente atrae dinero o buena suerte?
Más allá de su popularidad, no existe evidencia científica que demuestre que llevar una hoja de laurel en el celular atraiga dinero, oportunidades, éxito o buena fortuna. Tampoco hay pruebas de que pueda modificar por sí sola la situación personal o económica de alguien.
Su efecto está relacionado principalmente con el valor simbólico que cada persona le atribuya. En ese sentido, el ritual puede servir simplemente como una forma de mantener presente una determinada meta.
Para quienes quieran sumarse a la tendencia, se recomienda utilizar una hoja seca que no ocupe demasiado espacio dentro de la funda y reemplazarla cuando se rompa, ensucie o deteriore.
Así, una tradición asociada durante siglos con el triunfo encontró una nueva versión en plena era digital: el laurel pasó de las antiguas coronas a quedar guardado detrás del celular.
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