Deportes
Olimpo goleó 5-0 a Pacífico en Cabildo y quedó como único líder del Promocional
El Aurinegro se impuso con cuatro goles de Marco Colmenares y uno de Galo Fogel.
Olimpo goleó este lunes 5-0 a Pacífico de Cabildo como visitante y quedó como único líder del torneo Clausura del Promocional de la Liga del Sur, tras completarse los dos encuentros de la quinta fecha que habían sido postergados por las condiciones climáticas.
El Aurinegro, que llegó a la jornada compartiendo la cima con su rival y Tiro Federal, resolvió el partido con una destacada actuación de Marco Nahuel Colmenares, autor de cuatro goles, mientras que Galo Fogel convirtió el restante.
Con la victoria, Olimpo alcanzó los 11 puntos y tomó tres de ventaja sobre Pacífico de Cabildo y Tiro Federal, que quedaron con 8 unidades, en el segundo y tercer lugar, respectivamente por diferencia de goles.
En el otro encuentro pendiente de la quinta fecha, disputado a puertas cerradas en Punta Alta, Rosario Puerto Belgrano y Comercial igualaron 1-1. Sebastián Amado Mendoza convirtió para el conjunto local y Mateo Joaquín Silenci marcó para los portuarios.
La jornada había comenzado el domingo con el triunfo de Tiro Federal por 3-1 ante Sansinena como visitante y la victoria de Pacífico de Bahía por 2-0 sobre Dublin en el Alejandro Pérez.
Temporada Clausura
Primera División B
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Olimpo
|5
|3
|2
|0
|12
|4
|+8
|11
|2
|Tiro Federal
|5
|2
|2
|1
|12
|7
|+5
|8
|3
|Pacífico C
|5
|2
|2
|1
|8
|9
|-1
|8
|4
|Rosario PB
|5
|1
|4
|0
|4
|3
|+1
|7
|5
|Sansinena
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|0
|6
|6
|Pacífico BB
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
|7
|Comercial
|5
|1
|2
|2
|5
|10
|-5
|5
|8
|Dublín
|5
|0
|1
|4
|4
|11
|-7
|1
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