"Tengo que darlo todo": El bahiense Santiago Castel busca apoyo para llegar al Mundial de kickboxing

Santiago Castel atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El kickboxer bahiense, de 25 años, representará a la Argentina en el Mundial que se disputará en Colombia y, cuando falta poco más de un mes para viajar, busca sponsors y apoyo económico para poder concretar el desafío.

“Ahora, el 17 de octubre, voy a estar viajando con la Selección Argentina a Colombia, al Mundial. Vamos a ir ahí a representar nuestros colores”, contó Castel a La Brújula 24.

El deportista llega a la competencia internacional después de un año cargado de actividad. Según relató, durante 2026 ya consiguió tres títulos y uno de ellos fue el Campeonato Argentino, resultado que le permitió obtener la clasificación para el Mundial.

“Este año ya arranqué saliendo tres veces campeón. En una de esas fue campeón argentino y con eso me gané el lugar al Mundial”, señaló Castel. Antes de viajar a Colombia tendrá otro compromiso: este fin de semana estará en Necochea, donde buscará sumar un nuevo título nacional.

Sin embargo, mientras continúa entrenando y compitiendo, Castel enfrenta otro desafío fuera del ring: reunir el dinero necesario para afrontar el viaje. Aseguró que logró cubrir una parte importante de los gastos por sus propios medios, aunque todavía necesita ayuda y cuenta con pocos sponsors.

“Junté mucho por mi parte, tengo poquitos sponsors. Lo que busco con las notas es llegar a conseguir sponsors, llegar a gente y ver qué puedo lograr. Estoy haciendo bastantes cosas por mi parte, pero necesito darle un poco más de visibilidad porque se me pasa el tiempo”, explicó.

Castel lleva más de una década dedicado al kickboxing y actualmente también transmite sus conocimientos dando clases. A los 25 años considera que atraviesa una etapa determinante de su carrera y que la oportunidad de competir en un Mundial representa el resultado de años de preparación y sacrificio.

“Estoy en una etapa donde tengo que darlo todo. Ya esto es parte de mi vida, hace como diez u once años que lo hago y no le encuentro otro sentido que seguir haciendo esto que tanto me gusta. Estoy entregando todo para llegar lejos”, expresó.

La competencia en Colombia se extenderá durante cinco días y tendrá un sistema eliminatorio. Castel deberá atravesar distintas llaves y podría disputar varias peleas hasta definir las medallas. “Voy a competir contra todos los países. Es un formato parecido al de los Juegos Olímpicos: vas pasando por llaves hasta llegar al oro, plata o bronce”, detalló.

A pocas semanas del viaje, el bahiense apuesta a conseguir el respaldo necesario para aprovechar una oportunidad que considera clave en su trayectoria. Quienes quieran acompañarlo mediante una colaboración o sponsoreo pueden contactarlo a través de su cuenta de Instagram, @santicastel_, o bien al teléfono 2914029140.