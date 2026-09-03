Liga Oro: se completó la tercera fecha y tres equipos comparten la punta

La tercera fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquet Oro quedó completa la noche de este jueves con cinco encuentros, y tres equipos están empatados en la cima de la tabla.

Uno de los resultados destacados fue la victoria de Pacífico como visitante ante Liniers por 65 a 62. Estrella, por su parte, derrotó con amplitud a Independiente por 93 a 71. También ganó Bahiense del Norte al imponerse a Olimpo por 76 a 73.

También se alzó con un triunfo Pueyrredón, que se impuso a Villa Mitre por 77 a 74, mientras que Estudiantes venció a Barrio Hospital por 95 a 87.

De esta manera, Napostá, Estrella y Bahiense del Norte comparten el primer puesto con 15 puntos, seguidos por Pacífico con 14. Pueyrredón suma 13,5 y Liniers quedó con 13.

Más atrás aparecen Villa Mitre y Estudiantes, ambos con 12,5; Alem, con 11,5; Independiente y Olimpo, con 10,5; y Barrio Hospital, con 10.

En esta segunda parte del certamen los equipos arrastraron el 50% de los puntos obtenidos durante la fase regular del primer torneo.