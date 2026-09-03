Colapinto advirtió sobre una dificultad para Alpine antes del GP de Italia: "No es bueno para nosotros"

Franco Colapinto se prepara para disputar este fin de semana el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y, en la previa de la actividad en Monza, advirtió sobre uno de los principales problemas que podría enfrentar Alpine: las altas temperaturas previstas para las próximas jornadas.

El piloto argentino llegará al “Templo de la Velocidad” con expectativas renovadas por las últimas actualizaciones introducidas en el A526. Algunas de esas modificaciones fueron utilizadas por Pierre Gasly en la fecha anterior, en Países Bajos, y Colapinto destacó que representaron un importante avance para la escudería francesa.

“Es una mejora muy buena”, aseguró el pilarense, quien consideró que se trata del mayor paso adelante que dio Alpine durante la temporada. Sin embargo, rápidamente puso el foco en una dificultad que podría afectar al equipo durante el fin de semana.

“Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás”, explicó Colapinto, quien anticipó que la gestión de las cubiertas será uno de los aspectos determinantes para intentar aprovechar al máximo el rendimiento del monoplaza.

El argentino también se refirió a las particularidades de Monza bajo el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1. Tal como señala TN, las extensas rectas del circuito italiano y las dificultades para recuperar energía eléctrica podrían exponer algunas debilidades de los autos de esta temporada. “Estoy seguro de que no va a ser fantástico”, reconoció tras las primeras evaluaciones realizadas en el simulador.

La actividad comenzará este viernes con las dos primeras prácticas libres, continuará el sábado con el tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo 6 de septiembre. El Gran Premio de Italia será la 13ª fecha del campeonato 2026 y tendrá 53 vueltas sobre el circuito de 5,793 kilómetros de Monza.