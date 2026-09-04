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Los portarretratos sobre los muebles quedan atrás: una tendencia de decoración gana terreno
La propuesta apunta a reducir la cantidad de objetos sobre superficies, pero sin resignar las fotografías familiares ni la calidez de los ambientes.
Los portarretratos distribuidos sobre cómodas, consolas y aparadores comienzan a perder protagonismo entre las tendencias de decoración de 2026, que apuntan a espacios más ordenados y con una selección más cuidada de los objetos que quedan a la vista.
La nueva propuesta no implica eliminar las fotografías familiares, sino cambiar la manera de exhibirlas. La idea es evitar la acumulación de cuadros pequeños y adornos sobre una misma superficie para lograr ambientes visualmente más despejados.
Una de las alternativas que aparece con mayor fuerza es trasladar las fotos a las paredes mediante composiciones de imágenes enmarcadas. Otra posibilidad consiste en seleccionar una fotografía especial, colocarla en un marco de mayor tamaño y convertirla en la pieza principal de una cómoda o consola.
La tendencia se apoya en el concepto de dejar sectores libres y conservar únicamente aquellos elementos que tengan una función decorativa concreta. Una lámpara, un florero, algunos libros, una bandeja o una pieza artesanal pueden ser suficientes para completar el espacio sin sobrecargarlo.
El objetivo, de todos modos, no es avanzar hacia ambientes completamente vacíos o impersonales. Los especialistas plantean encontrar un equilibrio entre el orden y la calidez, manteniendo objetos que reflejen la personalidad de quienes viven en la casa.
Así, más que desaparecer de la decoración, las fotos familiares comienzan a ocupar lugares específicos y pensados dentro de cada ambiente, mientras las superficies de los muebles quedan más despejadas.
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