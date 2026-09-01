Germán Pezzella fue presentado como nuevo refuerzo de Peñarol

Peñarol oficializó este martes la incorporación del bahiense Germán Pezzella, defensor argentino campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, quien firmó contrato con el club uruguayo hasta diciembre de 2027. El marcador central, de amplia trayectoria internacional, llega al conjunto dirigido por Diego Aguirre con el pase en su poder y se suma para reforzar la última línea de cara a los próximos compromisos.

La institución de Montevideo presentó al futbolista con una frase de fuerte impacto: “Un campeón del Mundo se viste de Aurinegro”. Con su arribo, Pezzella se convierte en el 31° futbolista campeón mundial que defenderá la camiseta de Peñarol, y el primero de Argentina.

El defensor cuenta con un importante recorrido tanto a nivel de clubes como con la Selección. Surgido de River Plate, conquistó con el conjunto de Núñez la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Además, durante su paso por España levantó la Copa del Rey con Real Betis, mientras que también tuvo experiencia en la Fiorentina de Italia.

Con la camiseta argentina integró uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente. Además de consagrarse campeón del mundo en Qatar, ganó dos ediciones de la Copa América y la Finalissima de 2022, en la que Argentina derrotó a Italia.

En su comunicado oficial, Peñarol repasó los principales logros del futbolista y confirmó que su incorporación se concretó sin necesidad de negociar una transferencia. “Llega al Club en condición de libre”, señaló la institución al anunciar formalmente el acuerdo y destacar el recorrido del zaguero.

La expectativa ahora está puesta en cuándo tendrá su estreno. Su debut podría producirse este sábado, cuando Peñarol visite a Danubio en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha del Torneo Clausura. La presencia del argentino dependerá de la decisión del entrenador Diego Aguirre, quien deberá determinar si lo incluye de inmediato en la convocatoria y le da sus primeros minutos con la camiseta aurinegra. De concretarse, sería su primera aparición oficial tras una incorporación que amplía las alternativas defensivas del conjunto uruguayo.

Con información de DS Sports