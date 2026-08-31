La inflación en Bahía fue del 1,79% en agosto: acumula más de 16% en lo que va del año

La inflación en Bahía Blanca alcanzó el 1,79% durante agosto, de acuerdo con la medición elaborada por IPC Online. El indicador mostró una aceleración de 0,53 puntos porcentuales respecto de julio, aunque se mantuvo por debajo del 2%.

Con este resultado, el aumento acumulado de precios en los primeros ocho meses de 2026 llegó al 16,19%, mientras que la variación interanual se ubicó en 27,01%. El relevamiento comprendió 5.273 productos y servicios y un total de 13.162 precios, con una cobertura informada del 75,43%.

La mayor suba del mes se registró en Educación, con un incremento del 4,47%. Detrás se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,23%; Alimentos y bebidas, con 1,93%; Esparcimiento, con 1,83%; y Atención médica y gastos para la salud, con 1,80%.

También aumentaron Transporte y comunicaciones, 1,74%; Indumentaria, 1,64%; y Vivienda y servicios básicos, 1,34%. El menor movimiento se observó en Otros bienes y servicios, que avanzó apenas 0,26%.

Al analizar productos y servicios más específicos, alojamiento encabezó las subas con un 12,36%, seguido por muebles, colchones y almohadas, con 9,96%; margarinas y grasas, 8,39%; agua y servicios sanitarios, 7,59%; y frutas frescas, 7,14%.

Dentro de los alimentos también hubo aumentos en verduras frescas y congeladas, 5,40%; café, 4,64%; yerba mate, 2,93%; quesos, 2,38%; carne vacuna, 2,11%; aceites, 1,92%; y productos de panificación, 1,78%.

En sentido contrario, algunos productos mostraron bajas. La carne de ave retrocedió 0,27%, los huevos 0,21%, los fiambres y embutidos 0,52% y los pescados frescos y congelados 0,77%.

El comportamiento de los precios no fue uniforme durante el mes. La mayor presión se produjo en la tercera semana de agosto, cuando el nivel general avanzó 1,12% y Alimentos y bebidas registró una variación semanal del 3,13%.

El dato local interrumpió así la desaceleración observada en julio, cuando IPC Online había registrado una inflación del 1,26%, el menor nivel mensual de su serie desde julio de 2025. Pese al repunte, la medición bahiense continúa mostrando variaciones mensuales por debajo de los registros observados durante buena parte del primer semestre.