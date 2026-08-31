Declaración de bienes: cuánto subieron los patrimonios de Karina y Javier Milei

El presidente Javier Milei presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente a 2025 y reportó un patrimonio de $295.182.652,87, lo que representa un incremento nominal del 43,3% frente a los $206.046.375,48 registrados al inicio del período.

La diferencia equivale a unos $89,1 millones, aunque medida en dólares la variación fue mucho menor. El mandatario no incorporó nuevos bienes durante el año y buena parte del crecimiento responde a la actualización de las valuaciones.

Su inmueble de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $38,4 millones a $73,5 millones. En cambio, mantuvieron su valuación una Mercedes Benz Sprinter, declarada en $20,1 millones, y un Peugeot RCZ Coupé, por $16,2 millones.

También aumentó la expresión en pesos de sus tenencias en moneda estadounidense. Milei informó US$65.562 depositados en una caja de ahorro y otros US$20.000 en efectivo. Esos fondos fueron calculados con una cotización de $1.446 por dólar, frente a los $1.029 utilizados anteriormente.

El jefe de Estado declaró además ingresos vinculados al trabajo personal y actividades empresariales, junto con gastos personales por $66,2 millones. A su vez, informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle.

Karina Milei también presentó su declaración jurada. Su patrimonio pasó de $11,4 millones a $35,3 millones, una suba cercana al 210%, explicada principalmente por la revaluación de una propiedad ubicada en Vicente López.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró bienes por $19.209 millones, frente a los $11.851 millones anteriores. De los $12.730 millones informados en depósitos bancarios, alrededor del 97% se encuentra en el exterior, principalmente en una cuenta de Estados Unidos.

Con información de Noticias Argentinas