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Declaración de bienes: cuánto subieron los patrimonios de Karina y Javier Milei
Las razones por las que se muestra un incremento en comparación con el año pasado.
El presidente Javier Milei presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente a 2025 y reportó un patrimonio de $295.182.652,87, lo que representa un incremento nominal del 43,3% frente a los $206.046.375,48 registrados al inicio del período.
La diferencia equivale a unos $89,1 millones, aunque medida en dólares la variación fue mucho menor. El mandatario no incorporó nuevos bienes durante el año y buena parte del crecimiento responde a la actualización de las valuaciones.
Su inmueble de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $38,4 millones a $73,5 millones. En cambio, mantuvieron su valuación una Mercedes Benz Sprinter, declarada en $20,1 millones, y un Peugeot RCZ Coupé, por $16,2 millones.
También aumentó la expresión en pesos de sus tenencias en moneda estadounidense. Milei informó US$65.562 depositados en una caja de ahorro y otros US$20.000 en efectivo. Esos fondos fueron calculados con una cotización de $1.446 por dólar, frente a los $1.029 utilizados anteriormente.
El jefe de Estado declaró además ingresos vinculados al trabajo personal y actividades empresariales, junto con gastos personales por $66,2 millones. A su vez, informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle.
Karina Milei también presentó su declaración jurada. Su patrimonio pasó de $11,4 millones a $35,3 millones, una suba cercana al 210%, explicada principalmente por la revaluación de una propiedad ubicada en Vicente López.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró bienes por $19.209 millones, frente a los $11.851 millones anteriores. De los $12.730 millones informados en depósitos bancarios, alrededor del 97% se encuentra en el exterior, principalmente en una cuenta de Estados Unidos.
Con información de Noticias Argentinas
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