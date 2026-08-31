El Gobierno oficializó nuevos aumentos para las Fuerzas Armadas: el esquema hasta diciembre

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad, con cuatro aumentos consecutivos que comenzarán a aplicarse con los haberes de septiembre y se extenderán hasta diciembre.

La medida quedó establecida a través de los decretos 834/2026 y 832/2026 y de la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicados en el Boletín Oficial.

El cronograma contempla un incremento del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. Como cada actualización se aplicará sobre el salario del mes anterior, la suba acumulada durante esos cuatro meses será cercana al 7%.

El personal de las FF.AA. recibe un aumento de sueldo entre septiembre y diciembre. Foto: Agencia NA (argentina.gob.ar)

La recomposición alcanzará al personal militar y también a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Además de los haberes, las normas actualizaron otros conceptos salariales, entre ellos el adicional por prestación de servicios en la Antártida para el personal militar y distintas compensaciones que perciben integrantes de las fuerzas federales.

En el caso de Gendarmería, desde septiembre un comandante general tendrá un haber mensual de $3.316.491,15, mientras que un comandante percibirá $2.230.054,39. Para un gendarme, el monto será de $985.567,87 y para un gendarme II, de $895.970,77.

También se actualizarán progresivamente el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la Compensación por Recargo de Servicio.

El aumento a las FF.AA. también alcanza a las prestaciones en servicio en la Antártida. Foto: Agencia NA (argentina.gob.ar)

Para el personal militar destinado en la Antártida, el adicional quedará fijado en $1.598.124 en septiembre, $1.626.890 en octubre, $1.652.920 en noviembre y $1.677.714 en diciembre.

De esta manera, el Ejecutivo dispuso una nueva recomposición para los últimos cuatro meses de 2026, con aumentos mensuales escalonados tanto para las Fuerzas Armadas como para las fuerzas de seguridad federales.