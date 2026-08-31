Noticias A
El Gobierno oficializó nuevos aumentos para las Fuerzas Armadas: el esquema hasta diciembre
Los incrementos se aplicarán de manera acumulativa entre septiembre y diciembre y alcanzarán también a las fuerzas federales de seguridad.
El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad, con cuatro aumentos consecutivos que comenzarán a aplicarse con los haberes de septiembre y se extenderán hasta diciembre.
La medida quedó establecida a través de los decretos 834/2026 y 832/2026 y de la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicados en el Boletín Oficial.
El cronograma contempla un incremento del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. Como cada actualización se aplicará sobre el salario del mes anterior, la suba acumulada durante esos cuatro meses será cercana al 7%.
La recomposición alcanzará al personal militar y también a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
Además de los haberes, las normas actualizaron otros conceptos salariales, entre ellos el adicional por prestación de servicios en la Antártida para el personal militar y distintas compensaciones que perciben integrantes de las fuerzas federales.
En el caso de Gendarmería, desde septiembre un comandante general tendrá un haber mensual de $3.316.491,15, mientras que un comandante percibirá $2.230.054,39. Para un gendarme, el monto será de $985.567,87 y para un gendarme II, de $895.970,77.
También se actualizarán progresivamente el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la Compensación por Recargo de Servicio.
Para el personal militar destinado en la Antártida, el adicional quedará fijado en $1.598.124 en septiembre, $1.626.890 en octubre, $1.652.920 en noviembre y $1.677.714 en diciembre.
De esta manera, el Ejecutivo dispuso una nueva recomposición para los últimos cuatro meses de 2026, con aumentos mensuales escalonados tanto para las Fuerzas Armadas como para las fuerzas de seguridad federales.
El conflicto económico que sacude a Tini y la vuelta de Tinelli al streaming
La inflación en Bahía fue del 1,79% en agosto: acumula más de 16% en lo que va del año
Cayó en pleno centro el acusado de intentar matar a su pareja con un cutter
Prohibieron asistir al Ciclo Básico a un alumno no vacunado
El Juez explicó su fallo en el caso Del Valle: "Hay que despojarse de cualquier sentimiento y cumplir con la ley"
Más Leídas
-
Noticias B6 horas ago
Le dijo a su pareja que quería separarse y recibió una brutal golpiza
-
Noticias B23 horas ago
Chocaron tres vehículos en la Ruta 3: dos conductores iban alcoholizados
-
Noticias B20 horas ago
Un detenido tras intentar robar autos estacionados en Villa Irupé
-
Noticias A5 horas ago
Robó en un supermercado chino, rompió de un piedrazo la vidriera y terminó detenido
-
Noticias B23 horas ago
Manifestación frente a la comisaría donde está alojado el violador Del Valle
-
Espectáculos20 horas ago
Detuvieron al cantante Callejero Fino: iba en una camioneta sin patente y llevaba un arma
-
Deportes19 horas ago
Milei recibe al Presidente de la FIA y crece la expectativa por la F1 en Argentina
-
Noticias B16 horas ago
Punta Alta: un jugador de fútbol de menores golpeó e hirió a un rival tras un partido