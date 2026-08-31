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Robo y desorden en la Sala de Prensa de Casa Rosada: sospechan un posible amedrentamiento
Desconocidos revisaron lockers y abrieron cajones; aún no se determinó quiénes fueron ni cómo accedieron al edificio.
La Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro”, ubicada en el primer piso de la Casa Rosada y custodiada de forma permanente por la Casa Militar, fue violentada por desconocidos durante la noche. Sin forzar las cerraduras, revolvieron escritorios y lockers personales y se llevaron elementos de escaso valor, como paquetes de yerba y cajas de leche. Además, fueron abiertos cajones y revisadas distintas pertenencias de los periodistas acreditados.
Ante lo ocurrido, los trabajadores de prensa expresaron su preocupación, principalmente por tratarse de una sala ubicada dentro del edificio gubernamental y sometida a controles de seguridad. Según agregó Pablo Varela, periodista de política acreditado en la sede del Ejecutivo, los periodistas se encuentran en contacto con el área de Comunicación para ver qué medidas se tomarán.
De momento, no está claro quién ingresó al lugar ni bajo qué circunstancias.
La situación reavivó inquietudes dentro del cuerpo de prensa por las restricciones de acceso y circulación aplicadas en los últimos meses. Para ingresar a la Casa Rosada, los periodistas deben superar controles de identidad, escáner de bolsos, detectores de metales y registros en los accesos. Esas medidas se profundizaron durante la gestión de Manuel Adorni y continuaron con las actuales autoridades de Comunicación y Prensa.
El hecho ocurrió, además, en medio de nuevas tensiones entre funcionarios nacionales y sectores del periodismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, había cuestionado recientemente publicaciones periodísticas y planteado la posibilidad de impulsar sanciones legales frente a informaciones que considerara falsas o acusaciones sin pruebas.
Con información de Perfil
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