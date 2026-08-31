La trama secreta del escándalo en ARCA



Un Ángel guardián

Todo se inició el sábado 11 de octubre de 2025. El comerciante Guillermo Ramírez, dueño de “Xmenos+Ropa”, llamó a su abogada Azul Valeri para comentarle que un hombre, que se había identificado como “Ángel”, que trabajaría en un estudio jurídico, tenía información privilegiada de una investigación de ARCA le alertó que en 48 horas (lunes 13) sufriría un allanamiento.

“Ángel” le ofrecía un “asesoramiento integral” y un “trabajando a resultado”. Le dijo que podría ayudarlo a “bajar la carátula de la causa”, sugiriendo una influencia directa sobre el expediente que tramitaba en la Justicia Federal.

Le anticipó que los allanamientos ya estaban ordenados. Y para demostrar verdadero conocimiento de los movimientos de los investigadores, le explicó que la fecha había sido corrida por cuestiones operativas.

Adivinar el futuro y primer asesoramiento

Para congraciarse con su futuro cliente, “Ángel” comenzó con el asesoramiento en ese mismo instante. Fue como muestra de buena voluntad, de lo que -seguramente- más tarde sería cobrado con creces. Primero te lo regalo, luego te lo vendo.

Cuando el comerciante respondió que sería una injusticia que fuera allanado porque “tenía facturas de todo”, su interlocutor le manifestó que igual “se comería el allanamiento” y que era inevitable que le secuestren gran cantidad de mercadería bajo la carátula de “contrabando”.

Al momento de las recomendaciones, la más importante fue “no uses más el teléfono y borrá mensajes”.

Todo sucedió tal cual lo había anticipado. Ramírez fue allanado y le secuestraron toneladas de ropa.

El nombre ficticio elegido alude, obviamente, al “ángel salvador”. No hay dudas de que era un hombre enquistado en el lugar exacto donde se decidían las investigaciones más trascendentales sobre contrabando y evasión fiscal en Bahía Blanca y la región.

El número de teléfono desde el que se comunicaba el “datero” fue intervenido por la Justicia Federal. Y allí hubo sorpresas. Hay peritajes de voz, que coinciden con los audios entregados por el vendedor de ropa.

Los investigadores a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez no tienen dudas de que “Ángel” es Federico Munafó, hasta la semana pasada un alto jefe de la Aduana de Bahía Blanca. Tras sufrir allanamientos en su despacho del edificio de ARCA, en su casa particular y en la de su exesposa, Munafó salió eyectado del cargo, aunque sigue como empleado.

En su domicilio, algo que llamó la atención, fue la gran cantidad de precintos aduaneros que se encontraron. Sobre eso también deberá dar explicaciones.

Después de los allanamientos y de que trascendiera su identidad, Munafó siguió yendo a trabajar. Incluso, según testigos privilegiados, un día después en el sexto piso de Aduana, se cruzó con agentes de inteligencia de la Prefectura Naval que lo habían estado “caminando” durante meses. El aire se cortaba con una navaja.

Ansiedad

Esta semana, los peritos abrirán los teléfonos ante la presencia de las partes. La prueba que surja de allí podría ser determinante, como suele suceder en las causas criminales. Se sabrá, por ejemplo, con quiénes hablaba el investigado. También hay ansiedad por conocer el contenido de sus redes sociales.

En 2023, el funcionario había sido mencionado en una denuncia anónima en la Justicia Provincial. En este caso, los hechos no estaban vinculados con su trabajo en ARCA, sino a un supuesto episodio acontecido en un complejo recreativo de La Carrindanga. El expediente hoy está archivado.

Cama

Munafó no es un “chichipío” dentro de ARCA. Su vínculo familiar con el exjefe de la AFIP Ricardo Etchegaray le significó tener una espalda que pocos pueden ostentar. Su vínculo familiar llega por el lado materno del exfuncionario kirchnerista. Pero su verdadero escudo protector en la actualidad es el Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA), del que forma parte de la plana directiva en condición de vocal.

El gremio lo banca fuerte y hasta podría ponerle un abogado “peso pesado” para que asuma su defensa penal. Los allegados al imputado, aseguran que se trata de “una cama” y que todo “tendrá una explicación”. Niegan que “Ángel” sea Munafó y explican que la aparición de los precintos en su domicilio tiene una “respuesta lógica”.

Por el momento, la defensa del funcionario está a cargo del defensor oficial federal José Ignacio Pazos Crocitto y no se descarta que se presente como querellante Martiniano Grecco, que fue quien puso a disposición de la Justicia los audios del comerciante. El letrado cree que “Ángel” cometió los delitos de extorsión, estafa, violación de secretos y entorpecimiento del procedimiento judicial.

Esta historia, recién comienza.



Radicales calientan motores

El miércoles pasado se llevó adelante la presentación del libro “La huella Democrática”, del histórico dirigente de la UCR Jesús Rodríguez en la Facultad de Derecho de Mar del Plata. El ensayo analiza los primeros años de democracia, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Además del local, y probable candidato a intendente, el senador Maximiliano Abad, se pudo ver a tres bahienses: al exvocero presidencial Juan Pablo Baylac, al presidente del comité local Fernando Roig y –la sorpresa— el “outsider” Santiago Del Collado.

Allegados a los radichetas, comentan “se pusieron en marcha los motores” de cara al 2027, donde el histórico partido buscará ser una opción competitiva. Por estos motivos, se lo verá cada vez más activos en recorridas territoriales por la región y, como es ahora, a través de las redes sociales.

La noche en "La Feliz" finalizó con una cena organizada por los muchachos de Franja Morada, donde Abad le cedió la palabra a Baylac que habló y se emocionó ante los 200 comensales.

Santiago Del Collado, Fernando Roig, la concejal marplatense Vilma Baragiola y Juan Pablo Baylac.



El ágape del Summit

La semana pasada, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur se llevó adelante el BahIA Summit 2026, primer Congreso de Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción que se realiza en la Argentina. El congreso fue impulsado por la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) y organizada de manera conjunta con la propia UNS, la Bolsa de Cereales, el Consorcio de Gestión del Puerto, la UTN, el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (ICIC-CONICET), el Polo Tecnológico y el Municipio, a través de Bahía HUB.

Más allá de lo acontecido en las dos interesantes jornadas, en la coqueta casona de la UIBB se brindó un ágape por donde desfilaron los protagonistas de BahIA Summit y otros invitados.



El exdirector de PAMI a nivel nacional, Carlos Regazzoni.



Gustavo Elías (referente de la Unión Industrial) y el intendente Federico Susbielles se saludan.



El funcionario municipal Matías Italiano y la vicerrectora de la UNS, Andrea Castellano, conversando animadamente.



Ricardo Rabbione (Director Ejecutivo de la UIBB) y Elías.



Ricardo de Weerth (Subsecretario de Tecnología y Control de Gestión) y Mariano Di Federico



Juan Ignacio Elías (La Nueva.) y el concejal Felipe Ferrández (concejal de La Libertad Avanza).



El secretario de Economía, Carlos de Vadillo.



El concejal "libertario blue" Carlos Alonso y su secretario del bloque Sebastián Nieto.



Gonzalo Irazoqui CEO de medios del Grupo Elías.



Fabián Gurrado (Secretario de la UIBB) y Fernando Bono (TGS).



Marcela Guerra (Directora Institucional e Industrial de la Unión Industrial)



Daniel Vega, rector de la UNS.



Luis Calderaro (Jefe de Gabinete), Sergio "Nono" Vargas (senador libertario) y Ricardo Gutiérrrez (juez).



Influencer del tiempo

Hace pocos días el conocido Metolucas (Lucas Rodolfo Tolosa), que realiza pronósticos y análisis meteorológicos por redes sociales, pudo volver a Instagram.

Según él mismo contó, debido a que un “colega” de la zona -a quien no nombra- llamó a que lo denunciaran por “exagerar un pronóstico de precipitaciones”, la red social de Meta le bajó su cuenta por ocho meses.

El “influencer del tiempo” debió realizar varios trámites para recuperarla, pero ya está activo nuevamente. “Nunca he molestado a nadie, nunca he señalado ni ido en contra de nadie en mi vida digital. Hoy, presentando mi legalidad ante el soporte de Meta Latam por videollamada, y como profesional de meteorología, con sellos oficiales certificados”, concluyó su posteo.

Varios de sus “colegas”, meteorólogos que estudiaron varios años en la universidad, lo siguen calificando de chanta.



Hotel Italia

La primera semana de septiembre reabrirá sus puertas el emblemático e histórico edificio del Hotel Italia, ahora llamado Italia Suites Apartments, que está ubicado en la esquina de Brown y Donado, en donde en la planta baja funciona la casa de comidas rápidas con seño local, Big Six.

La edificación, que data de la década del 20 del siglo pasado, fue rediseñada por dentro, pero se respetó su esencia, sus aberturas originales, y el diseño en general. De las antiguas 66 habitaciones se pasó a 36 en la actualidad.

Cabe resaltar el compromiso patrimonial que mostraron sus nuevos dueños, quienes realizaron tareas costosísimas por más de una década hasta poder lograr la reapertura. El Hotel había cerrado en 2011, y ellos lo adquirieron dos años después.



El trabajo que no se ve

Las obras hidráulicas en los barrios, y las que se realizan en el Canal Maldonado y el Arroyo Napostá son generalmente visibles por todos los vecinos que por allí transitan, pero hay otras tareas que se realizan a consecuencia de la trágica inundación que vivió Bahía, y que no se ven, porque implican el estudio minucioso, por ejemplo, de la cuenca del Napostá.

Lo que se busca es proteger a la ciudad ante una posible nueva inundación. Para ello, especialistas locales de la UNS, la UTN, del INTA, entre otros, además de los técnicos de Obras Públicas, de los colegios de profesionales y de la consultora Serman, analizan datos para saber si se pueden realizar tareas futuras de embalse, es decir, retenciones de agua.

Los sectores que se están estudiando son Puente Canesa, El Aguilucho y Leones. Esto es parte de un plan integral que busca conocer qué obras, además de las ya proyectadas, se necesitan para poder prevenir otra catástrofe.