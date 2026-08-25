La Argentina ratificó los tratados por el Estrecho de Magallanes para bajar la tensión con Chile

El Gobierno argentino salió este martes a intentar desactivar un nuevo cruce diplomático con Chile por la soberanía del Estrecho de Magallanes y ratificó oficialmente la vigencia de los tratados que establecen los límites entre ambos países.

La controversia comenzó a partir de declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien durante una entrevista habló de la necesidad de “hacer presencia” en la zona por su importancia estratégica como conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Las expresiones provocaron una inmediata reacción del gobierno chileno y el anuncio de una nota formal de protesta.

CHILE PROTESTA ANTE ARGENTINA POR UNA DECLARACIÓN SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES



La Cancillería de Chile informó este lunes que enviará una nota de protesta a Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier… pic.twitter.com/QCPWkyDmLS — MDZ Online (@mdzol) August 25, 2026

Ante la escalada, la Cancillería argentina difundió un comunicado en el que evitó mencionar directamente a Valverde y señaló que la posición oficial del país sobre el Estrecho de Magallanes es la establecida por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Además, remarcó que ambos acuerdos se encuentran plenamente vigentes y son considerados definitivos por Argentina.

Desde Chile habían respondido con dureza. El canciller Francisco Pérez Mackenna pidió responsabilidad a las autoridades extranjeras en sus declaraciones y sostuvo que el Estrecho de Magallanes es “indiscutiblemente chileno”. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó a su vez que no existe ninguna discusión pendiente respecto de la soberanía sobre esa vía marítima.

El comunicado argentino buscó, al mismo tiempo, destacar los ámbitos de cooperación entre ambos países en el extremo austral. Entre ellos mencionó la coordinación en cuestiones antárticas, más de 25 años de funcionamiento de la Patrulla Antártica Naval Combinada y distintos proyectos conjuntos para la protección de áreas marítimas.

No es el primer episodio reciente que genera tensión alrededor de la zona. En 2024, Chile reclamó el retiro de paneles solares argentinos que habían quedado instalados algunos metros dentro de su territorio en Tierra del Fuego. Más recientemente, en enero de este año, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, había afirmado que “la boca de Magallanes es argentina”, lo que también motivó cuestionamientos desde Santiago.

Finalmente, tal como señala Infobae, la Cancillería reafirmó el compromiso argentino con la relación bilateral y expresó su intención de que cualquier diferencia sea tratada a través de los canales institucionales entre ambos gobiernos, en un mensaje dirigido a evitar que las declaraciones militares deriven en una escalada diplomática.