La primavera se adelanta en un jueves cálido y soleado en la ciudad

Una serie de características positivas mostrará el tiempo en el ambiente bahiense, mucho más disfrutables que ayer, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Toda la inestabilidad se retiró por completo, con un cielo que se va a presentar mayormente soleado y una importante amplitud térmica", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima llegaría a los 18 grados en horas de la tarde, con viento leve circulando del sector oeste, con descenso de la humedad.

Por último, el profesional anticipó que para el viernes se pronostican pocos cambios, con el sol haciendo su aporte, siempre sin posibilidades de lluvias y una brisa del cuadrante noroeste.