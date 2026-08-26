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Benegas Lynch sobre la morosidad: "Compraron una TV y como Argentina no ganó el Mundial, no quieren pagar"
El diputado libertario sostuvo que deben analizarse las situaciones particulares y diferenció los compromisos asumidos por necesidad de aquellos vinculados al consumo o las apuestas.
El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch cuestionó los reclamos para que el Estado intervenga ante el crecimiento de la morosidad y rechazó la posibilidad de implementar un rescate general para quienes no pueden afrontar sus deudas. El legislador sostuvo que deberían analizarse las circunstancias particulares de cada persona antes de establecer cualquier mecanismo de asistencia.
Durante una entrevista con Nacional Rock, Benegas Lynch vinculó la actual situación financiera con decisiones políticas adoptadas durante 2025. Según planteó, distintas iniciativas impulsadas desde el Congreso provocaron un aumento del riesgo país y mayores tasas de interés. “El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas”, afirmó.
El diputado sostuvo que dentro del universo de morosos conviven realidades muy diferentes. Mencionó personas que tomaron créditos para comprar motos, electrodomésticos o afrontar gastos cotidianos, pero también incluyó apuestas y consumos que, según consideró, no justificarían una intervención estatal. “Cada uno tomó a nivel particular las deudas”, señaló.
En ese sentido, utilizó como ejemplo el caso hipotético de alguien que “compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”. También mencionó a quienes utilizan tarjetas de crédito para realizar compras en supermercados y afirmó que una respuesta generalizada impediría distinguir entre quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y quienes simplemente decidieron asumir determinados gastos.
Benegas Lynch también sostuvo que existe una contradicción entre quienes cuestionan habitualmente al sistema financiero y al mismo tiempo promueven medidas para aliviar las deudas. A su entender, una intervención estatal terminaría beneficiando indirectamente a las entidades bancarias. “Quieren el bailout de los bancos, básicamente”, afirmó.
Las declaraciones se producen en medio del debate por el crecimiento de la morosidad en Argentina y las propuestas para aliviar la situación de hogares con dificultades para cumplir sus compromisos financieros.
Con información de Infobae
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