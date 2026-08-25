Bahía Blanca busca liderar la revolución de la IA: "Tenemos las condiciones para hacerlo"

Bahía Blanca puso en marcha este martes el BahIA Summit 2026, el encuentro que reúne durante dos jornadas a especialistas, empresarios, investigadores y referentes del sector público para debatir el presente y el futuro de la inteligencia artificial, con especial énfasis en sus aplicaciones productivas.

En un móvil de La Brújula 24 desde el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), Gustavo Elías, aseguró que la transformación tecnológica ya está en marcha y planteó el desafío que representa para trabajadores y empresarios.

“Ya llegó, ya está y hay que ver cómo la encaramos”, sostuvo Elías. Consultado sobre el temor a que la IA provoque la pérdida de puestos laborales, reconoció que la incertidumbre también atraviesa al sector empresario. “Se abre todo un espectro, un campo que hay que descubrir hasta dónde llega. Siempre innovar y cambiar trae crisis, y tenemos que ver cómo procesamos esto”, señaló.

El titular de la UIBB remarcó además que uno de los principales objetivos es articular al entramado productivo, académico y tecnológico para posicionar a la ciudad y la región. “Entendemos que Bahía tiene las condiciones como para liderar este proceso”, afirmó.

La intención coincide con uno de los objetivos centrales del Summit: consolidar a la ciudad como un nodo de inteligencia artificial aplicada a la producción.

Durante la apertura también tomó relevancia el proyecto de Doctorado en Inteligencia Artificial Aplicada impulsado desde la UNS. Carlos Regazzoni destacó la iniciativa y sostuvo que puede tener impacto más allá de la ciudad. “Es importante para América Latina. Va a dar que hablar en todo el ecosistema de IA del país”, afirmó. La Universidad Nacional del Sur viene encabezando desde hace tiempo un proyecto conjunto con unas 30 universidades nacionales para avanzar en esa formación de posgrado.

Regazzoni planteó que para desarrollar un verdadero polo de inteligencia artificial deben confluir tres componentes. “Primero se necesitan empresarios; lo segundo que hace falta es gente que produzca el talento, la universidad; y lo tercero son centros de cómputos”, enumeró. Sobre este último punto fue terminante: “Acá hacen falta computadoras. Es una iniciativa mucho más compleja, una inversión mucho más grande, pero es indispensable. Si no, nos vamos a quedar afuera de todo”.

Elías coincidió en que el capital humano constituye uno de los principales activos de la ciudad y planteó que el paso siguiente será conseguir la infraestructura necesaria. “El recurso humano está, el potencial está. Bahía da muestras de esto”, expresó, antes de sintetizar la apuesta que impulsa el encuentro: “Bahía y la región pelean por su destino y creo que esto es parte de nuestro destino: liderar este proceso”.

BahIA Summit continuará hasta este miércoles en el Aula Magna de la UNS, en avenida Colón 80, con actividades de 8.30 a 17.

El programa incluye IA aplicada a la industria, salud, agro, educación, investigación y trabajo, además de infraestructura y energía. El cierre contempla la denominada Declaración de Bahía Blanca como Nodo IA del Sur, pensada como hoja de ruta para el período 2026-2030.