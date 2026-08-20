Fórmula 1: Colapinto vuelve con mejoras en su Alpine y apunta a sumar puntos

Franco Colapinto volverá a subirse este viernes al Alpine A526 para disputar el Gran Premio de Países Bajos, donde la escudería francesa pondrá a prueba una serie de actualizaciones con las que buscará mejorar su rendimiento en la segunda parte de la temporada de Fórmula 1.

“Tenemos algunas actualizaciones disponibles este fin de semana, las cuales probaremos en el coche durante las prácticas previas a la clasificación para la carrera Sprint”, confirmó Steve Nielsen, director de Alpine.

Las modificaciones fueron preparadas durante el receso de verano y comenzarán a ser evaluadas desde la única práctica libre que tendrá el fin de semana. El formato Sprint reducirá los tiempos de trabajo, por lo que el equipo deberá obtener rápidamente información sobre el funcionamiento de las nuevas piezas antes de afrontar las sesiones competitivas.

Colapinto llega a Zandvoort con 19 puntos y ocupa el 12° puesto del campeonato de pilotos. El argentino terminó seis veces entre los diez primeros en las once carreras que disputó durante la temporada.

Su mejor resultado se produjo en Canadá, donde finalizó sexto y sumó ocho unidades. También consiguió puntos en China, Miami, Barcelona, Gran Bretaña y Bélgica.

El Gran Premio de Países Bajos abrirá este viernes su actividad con la primera práctica libre desde las 7.30 de Argentina, mientras que la clasificación Sprint comenzará a las 11.30. El sábado se correrá la Sprint desde las 7 y la clasificación para la carrera principal será a las 11.

La carrera se disputará el domingo desde las 10, sobre 72 vueltas al circuito de Zandvoort. Colapinto y Pierre Gasly serán los encargados de probar las novedades de Alpine en un fin de semana que servirá para medir si el equipo puede recuperar terreno en la zona media de la Fórmula 1.