Causa Maradona: “Para llegar a la verdad debe existir un único juicio”

Miguel Ángel Pierri, abogado defensor del imputado Mariano Perroni, ex coordinador de enfermeros de Diego Armando Maradona, se refirió a las últimas medidas que podrían retrasar el inicio del juicio previsto para el próximo 4 de junio y pidió que se haga un único debate oral.

“Actualmente hay una apelación de la Fiscalía porque la Cámara de Garantías, ante una presentación del defensor Baqué quien planteó el requerimiento de su clienta que pedía ser evaluada por un jurado popular. Se hizo lugar a ese recurso y esa mujer sería sacada de este proceso. Habría un primer juicio con nosotros y otro posterior, es algo incómodo e incongruente”, resaltó Pierri, en LA BRÚJULA 24.

Y destacó en su charla con el periodista Germán Sasso que “esto lo tiene que resolver la Cámara de Casación Penal que no creo que se pronuncie antes del 4 de junio. Por eso, la fecha de inicio para mi no está firme. Mi cliente (Perroni) también pretende ser sometido a un juicio por jurados, al tomar conocimiento de la posición de la Cámara de Garantías. Me parece conveniente tener dos juicios porque la forma de producir la prueba es muy diferente”.

“Para mi, la causa Maradona debería ser juzgada mediante la modalidad de jurados populares porque ellos podrían comprender cabalmente lo sucedido aquella mañana en la casa de Tigre. El otro problema es que se nos puso una jornada de juicio de tres días por semana que es insostenible en nuestras agendas de trabajo. Hay temas de fondo que deben resolverse”, recalcó, en otro segmento de la nota radial.

No obstante, agregó que “la Fiscalía habla de una serie de acciones que indican que a Diego lo mataron, que los médicos, psicólogos y enfermeros lo llevaron a eso. Mi cliente nunca conoció a Maradona, solo coordinó a los profesionales que iban a la casa de Diego. Definía los horarios en los que cada enfermero debía concurrir al domicilio. A veces, se cita a algunas personas que no ayudan a producir la prueba central”.

“Un jurado popular lo va a poder comprender con mucha legitimidad, más que un juez técnico. No hay persona en el mundo que no conozca a Diego Maradona, pero se debe priorizar que cada integrante del jurado tenga un razonamiento objetivo ante la pueba. El juicio va a circundar en la faz técnica de los cuidados médicos y las pericias”, infirió, promediando su testimonio.

“Esta acusación fiscal vino acompañada de un trabajo médico que se hizo durante más de 20 días con facultativos muy importantes. Ellos determinaron la responsabilidad de ocho hombres y una semana después de la audiencia en la que se plantea el juicio por jurados hubo otro recurso en el que se pide ampliar la pericia médica. La primera habla de falta de cuidados y esta que se solicita ahora sostiene un deceso por paro cardíaco”, dijo Pierri.

Al cierre, destacó: “Diego no descansa en paz, lo importante es que este proceso llegue a la verdad, pero en un único juicio oral. Hay enfermeros que te dicen que hay una línea de seguridad en el entorno que impedían llegar a Diego y estas personas no están citadas en el juicio”.