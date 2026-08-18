Veterano volvió a Malvinas después de 44 años e hizo flamear la bandera argentina

A 44 años de la Guerra de Malvinas, el veterano argentino Eduardo Canitrot regresó a las islas y protagonizó una imagen que rápidamente se difundió en las redes sociales: desplegó y corrió con la bandera argentina durante su visita al archipiélago. El viaje tuvo como eje el homenaje a los combatientes y, en especial, al capitán Pedro Edgardo Giachino, primer argentino muerto durante el conflicto.

Canitrot tenía menos de 20 años cuando fue enviado a Malvinas en 1982. Por entonces era soldado conscripto del Ejército Argentino e integraba el Batallón Logístico 10, dependiente de la X Brigada de Infantería con asiento en Villa Martelli. Actualmente preside la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar.

Más de cuatro décadas después, volvió a recorrer algunos de los lugares que marcaron aquella etapa de su vida. Uno de los momentos de mayor repercusión se produjo cuando desplegó la bandera celeste y blanca en las islas como parte del homenaje a Giachino, quien murió durante el desembarco argentino del 2 de abril de 1982.

El veterano también visitó el cementerio argentino de Darwin, donde se encuentran sepultados soldados caídos durante la guerra. Allí se detuvo especialmente frente a la cruz de Pedro Larrosa, uno de sus compañeros, para cumplir una promesa que había mantenido durante más de 40 años.

Eduardo Canitrot, veterano de Malvinas, izando la bandera argentina en las islas pese a la prohibición británica, como homenaje al capitán Pedro Edgardo Giachino, primer caído argentino en la guerra de 1982.



Canitrot regresó a las Malvinas 44 años después para visitar el… — Adi el Grande (@icardo8) August 17, 2026

“Lloramos lo que teníamos que llorar. Te prometo que la voy a cumplir. No te voy a defraudar”, expresó Canitrot frente a la tumba, en uno de los videos que posteriormente compartió a través de sus redes sociales.

Durante el viaje fue registrando imágenes y recuerdos de su paso por distintos puntos del archipiélago. En una de las fotografías apareció además con una remera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, obsequio de una de sus hijas, frente al cartel de ingreso a las islas.

Canitrot explicó que llevar esa prenda hasta Malvinas representó para él un homenaje a la historia, la identidad y al reclamo argentino de soberanía. Las imágenes de su regreso y de la bandera argentina flameando en las islas comenzaron a circular durante las últimas horas y recibieron numerosas muestras de reconocimiento en las redes sociales.

El viaje tuvo, además, un componente personal: regresar al escenario donde combatió siendo apenas un joven, reencontrarse con las tumbas de sus compañeros y cerrar una promesa que había permanecido pendiente desde 1982.