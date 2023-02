Veterano de Malvinas quiere recuperar la carta dirigida a su padre que nunca llegó a destino

Un veterano de Malvinas busca con total legitimidad reencontrarse con una carta que en vísperas del inicio de la guerra le escribió a sus padres, radicados en Punta Alta, y que nunca llegó a destino. El ex combatiente supo recientemente que la esquela fue rematada junto con otros elementos propios del conflicto bélico como un objeto extravagante. Todo lleva a suponer que esa carta pasó a formar parte del abanico de “recuerdos” que tiene algún desconocido coleccionista.

Oscar Bauchi, el protagonista de la conmovedora historia, era en 1982 soldado conscripto del Ejército y tenía 18 años.

“El 23 de enero estaba de vacaciones. Recibo un mensaje de Messenger de Agustín Vázquez, un santafesino aficionado de las cosas vinculadas con Malvinas y me pregunta si yo había estado en el Batallón 181. Le contesto que sí y me dice que había una carta mía siendo subastada en el Reino Unido. Me dejó helado, mi mamá me preguntaba qué pasó y le conté”, expresó en diálogo con “Vive cada día”, programa que se emite por La Brújula 24.

“Esta carta la escribí antes de entrar en guerra. Yo estaba en la punta del Puerto Argentino, donde se ubicaba el cuartel de los Royal Marine, y mi tarea era la manutención de los grupos electrógenos y de los vehículos de radio comunicación”, agregó.

La carta que Bauchi quiere recuperar y que estaría en manos de un coleccionista.

Bauchi logró recuperar tiempo atrás otro “recuerdo” del conflicto bélico.

“Volvimos de Malvinas y bajamos en Puerto Madryn. Nos alojaron en una pizzería donde nos pidieron un recuerdo nuestro de la guerra; se hizo entrega de cascos, birretes y mantas. Ya de grande, con los compañeros del batallón quisimos visitar la pizzería pero ya no estaba y antes de la pandemia, una de mis primas supo de alguien que tenía un birrete de Malvinas. Al revisar la firma confirmamos que era el mío y lo recuperé”, afirmó.

El ex combatiente afirmó que tiene la esperanza de poder recuperar esa carta que le escribió a sus padres y que nunca llegó a destino.

“Ojalá me escuchara un abogado internacional que me dé una mano para recuperarla. La carta ya fue subastada y se vendió en 190 libras, entre 40 y 50 mil pesos. No se debería haber podido subastar porque es un objeto personal, con nombre y apellido y una dirección que existe”, concluyó.