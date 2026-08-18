Un hijo de argentinos quedó a cargo de la política exterior de EE.UU. para América Latina

El gobierno de Donald Trump oficializó la designación de Juan Pablo Segura como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, uno de los principales cargos de la diplomacia estadounidense para América Latina, el Caribe y Canadá. El funcionario, de 38 años e hijo de inmigrantes argentinos, juró el 14 de agosto luego de haber sido nominado en abril y confirmado por el Senado.

Segura reemplazó a Michael Kozak, quien ocupaba el puesto de manera interina, y llega en un escenario de fuerte acercamiento entre Washington y el gobierno de Javier Milei, mientras Estados Unidos mantiene tensiones diplomáticas con Brasil.

Al asumir, planteó como prioridades la seguridad regional, el combate contra el narcotráfico y el fortalecimiento económico. “Junto con un equipo excepcional, avanzaremos la visión del presidente Trump para una región segura frente a los cárteles y narcoterroristas”, expresó.

Durante su presentación ante el Senado también habló de “reafirmar la Doctrina Monroe” y recuperar la preeminencia estadounidense en el hemisferio frente a la creciente influencia de otras potencias.

Nacido en Alexandria, Virginia, Segura creció en McLean y es hijo de Alejandra y Enrique Segura. Su padre, economista, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Al recordar la experiencia familiar, afirmó: “Fue a través de los ojos de mis padres, que llegaron a este gran país con nada, que comprendí por primera vez el por qué de los Estados Unidos de América”.

Graduado en la Universidad de Notre Dame, donde estudió chino y contabilidad, comenzó su carrera en Deloitte. Más tarde cofundó Babyscripts, una compañía tecnológica orientada al seguimiento remoto de mujeres embarazadas, que logró expandirse por distintos sistemas de salud estadounidenses.

Su carrera política comenzó con una candidatura republicana al Senado estatal de Virginia en 2023. Luego se incorporó a la administración del gobernador Glenn Youngkin como secretario de Comercio y Comercio Internacional. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir buena parte de la estrategia de Washington hacia el continente.

Con información de La Nación