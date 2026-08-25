Estados Unidos evalúa una revocación masiva de visas: a quiénes alcanzaría

El gobierno de Donald Trump estaría preparando una revocación de hasta 200.000 visas de turismo y negocios en Estados Unidos, en una medida dirigida principalmente a extranjeros que ingresaron como visitantes temporales y posteriormente iniciaron pedidos de asilo.

La decisión alcanzaría a visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026. El Departamento de Estado busca revisar los casos de personas que utilizaron esos permisos para entrar al territorio estadounidense y luego solicitaron permanecer en el país bajo otra condición migratoria.

La administración estadounidense sostiene que el objetivo es detectar aquellos casos en los que una visa concedida originalmente para turismo, negocios, reuniones o eventos terminó siendo utilizada como vía de ingreso para radicarse en Estados Unidos.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que habrá cancelaciones de permisos, aunque hasta el momento no precisó la cantidad de personas que podrían resultar alcanzadas.

Organizaciones proinmigrantes y abogados de inmigración señalan un aumento de detenciones en aeropuertos, incluidos casos de personas con visas vencidas pero con procesos migratorios abiertos. Getty Images

La revocación de una visa no significaría una deportación automática. En el caso de quienes ya solicitaron asilo, perderían su condición de visitantes temporales y su situación migratoria quedaría sujeta al trámite correspondiente y a las decisiones de la Justicia.

Funcionarios estadounidenses señalaron que la intención es retirar el beneficio asociado a las visas de visitante cuando corresponda y reclasificar a esas personas mientras se resuelve su situación legal.

La medida todavía no fue anunciada oficialmente en todos sus detalles, pero podría conocerse próximamente. En caso de avanzar, se prevé que genere cuestionamientos e impugnaciones judiciales por parte de los afectados.