17 de agosto: por qué se conmemora el Paso a la Inmortalidad de San Martín

Cada 17 de agosto se conmemora en la Argentina el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en homenaje al prócer que tuvo un papel decisivo en las luchas por la independencia de nuestro país y de buena parte de Sudamérica. La fecha coincide con el aniversario de su muerte, ocurrida hace 176 años.

José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes, y fue el menor de los cinco hijos de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Luego de pasar buena parte de su juventud y formación militar en España, regresó al Río de la Plata en 1812 para ponerse al servicio de la causa independentista.

Su nombre quedaría definitivamente asociado a una de las campañas militares más importantes de la historia americana. Como conductor del Ejército de los Andes, encabezó el cruce de la Cordillera y fue una pieza clave en los procesos que permitieron consolidar la independencia de Argentina, Chile y Perú, una hazaña que lo convirtió en uno de los principales libertadores del continente.

Alejado posteriormente de la vida política y militar, San Martín volvió a Europa en medio de las fuertes disputas internas que atravesaban las Provincias Unidas. Durante aquellos años también escribió las conocidas “Máximas para Merceditas”, una serie de consejos dirigidos a su hija Mercedes.

El Libertador murió el 17 de agosto de 1850 en Francia. Tres décadas después, en 1880, sus restos fueron repatriados y desde entonces descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde permanecen custodiados por granaderos.

Más de un siglo y medio después de su muerte, cada 17 de agosto la Argentina vuelve a recordar a San Martín y una trayectoria que trascendió las fronteras nacionales. Su figura quedó marcada para siempre por la lucha independentista y por una concepción continental de la emancipación de América del Sur.