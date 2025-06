La increíble reacción de Manu con el triple de aro a aro de Ferro

Así definieron los relatores de la transmisión oficial, el triple con el que Ferro le ganó a Boca en el último segundo del tercer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de basquetbol. El encuentro terminó 76 a 73 en favor de los de Caballito que lograron dar vuelta la serie y se pusieron en ventaja 2 a 1.

Se trató de un encuentro muy parejo y disputado golpe a golpe durante cada cuarto y que se terminó definiendo por detalles en el último minuto. Fue 20-20 (1), 12-19 (2), 13-12 (3) y 31-22 (4) para los dirigidos por Federico Fernández, que, al igual que en el partido anterior, lograron remontar y dar vuelta un resultado que había iniciado adverso.

Para la reanudación quedaban 0.5 segundos. Boca emprendió el ataque sin muchas esperanzas de conseguir la victoria y un pase fallido activó todos los instintos de Lezcano que no dudó en ejecutar un tiro desde abajo de su aro extendiendo el brazo como si del movimiento de una catapulta se tratara, y marcó el triple de la victoria justo a tiempo porque la chicharra sonó en mitad del vuelo del balón.

🇦🇷Finales de la Liga Nacional ARG. Partido 3. Increíble final!!! No creo haber visto nunca algo similar. 🤯

🇺🇸ARG's league finals Game3. Unbelievable ending!! Never seen anything like this. 🤯 https://t.co/bUEMiBu4o3