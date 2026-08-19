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Se anticipa un jueves ventoso: emitieron alerta amarilla
Se esperan ráfagas de hasta 69 km/h especialmente en la mañana.
Bahía Blanca tendrá este jueves una jornada con poca nubosidad, viento fuerte del sudoeste y un moderado descenso de la temperatura, según anticipó Leonardo De Benedictis, meteorólogo de La Brújula 24.
Se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, aunque con algunos períodos de nubosidad. El principal cambio estará relacionado con el viento, que se establecerá del sudoeste y aumentará considerablemente su intensidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para la mañana del jueves cuando se esperan ráfagas en 60 y 69 km/h. En resto del día se esperan velocidades entre 40 y 50 km/h.
La baja térmica todavía será moderada durante el jueves y se reflejará principalmente en la máxima, que alcanzará entre 16 y 17 grados. El descenso será más marcado durante viernes y sábado, aunque se mantendrán las condiciones de estabilidad.
En Monte Hermoso, el viento será el principal factor a tener en cuenta, con ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar entre 45 y 50 kilómetros por hora. Sierra de la Ventana también tendrá una jornada ventosa, aunque con velocidades más cercanas a los 30 o 35 kilómetros por hora. En Bahía Blanca, en tanto, la intensidad será similar a la prevista para la zona serrana.
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