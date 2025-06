La bahiense Cecilia Corradetti presenta "Poderosas, historias de mujeres que cambiaron su mundo"

Las historias de vida tienen un poder enorme para hacernos ver cómo las vivencias de una persona impactan la nuestra y en algunos casos a toda la sociedad. Como dijo la Premio Nobel, Svetlana Alexievich: es la "historia de los sentimientos, la historia del espíritu humano." Tras ese tipo de historias ha salido la periodista bahiense Cecilia Corradetti durante muchos años y luego de ver luz en medios nacionales, regionales y locales, ahora las reúne en un libro.

Corradetti presenta esta semana su trabajo “Poderosas, historias de mujeres que cambiaron su mundo” (Tinta de Luz, 2025), donde compila 25 historias reales de mujeres resilientes de todo el país, entre ellas cuatro protagonistas bahienses y que es el fruto de un esfuerzo periodístico sostenido y comprometido con darle voz a personas de distintos ámbitos.

"Esas mujeres le dan a la sociedad el mejor de los ejemplos con un granito de arena para mejorar el mundo y, sobre todo, para demostrar que se puede. Por eso estoy convencida de que cuando uno se involucra, las escucha atentamente, se da cuenta de lo mucho que tenemos. De que siempre se puede salir adelante. De que siempre hay motivos para barajar y dar de nuevo", dijo la autora a La Brújula 24, uno de los medios donde ha publicado sus textos.

Corradetti es bahiense y en 2020 se radicó en Mendoza desde donde se las ingenia para detectar esas historias de vida que desde su individualidad tienen algo que compartir con todos. Un adicional del libro es que cada historia cuenta con una introducción en tono personal donde la periodista nos sumerge en cómo dio con la persona, cómo hizo la entrevista y sus propias impresiones frente a las protagonistas.

"'Poderosas' reúne 25 historias reales de mujeres que me han marcado a lo largo de estos cinco años. Si bien toda mi vida me incliné por las historias de vida, este último tiempo las potencié. Llegué a Mendoza sin conocer a nadie, comenzando de cero con mi carrera periodística, y entrar a la vida de la gente fue lo más inmediato, lo que me salvó. Carecía, además, de contactos para elaborar otras notas y fue de a poco en que incursioné en un nicho que acá estaba poco explotado: el de las historias de la gente común que a veces pasamos por alto", comentó.

Foto: Diario Uno

Lo que encontró fue "mujeres increíbles, admirables, maravillosas", pero sobre todo "anónimas". Entonces comenzó a notar que "tenían impacto luego a publicar en otros y en otros y así logré plasmar muchísimas historias en ocho medios".

"Agradezco a La Brújula el haberme dado tanta libertad para hacerlo. Un día se me ocurrió comenzar a trabajar en un proyecto propio. Ya tuve hijos, ya planté un árbol. Me faltaba esto. Y decidí rastrear aquellas historias que de verdad me habían movilizado. Aparecieron 25, pero podrían haber sido más. Fue difícil seleccionarlas porque todas, incluso las que quedaron afuera, tienen un valor incalculable: madres, sobrevivientes, educadoras, emprendedoras, discriminadas, discapacitadas. Todas han sido ejemplos silenciosos de lucha y perseverancia", agregó.

Sobre el título que eligió, Corradetti apuntó que "el libro no pretende ser una obra feminista ni muchísimo menos. Las mujeres que seleccioné y presenté, de verdad, resultan un ejemplo para la sociedad. Si ahondamos en sus historias, nos daremos cuenta de la fortaleza infinita que tenemos las mujeres: somos capaces de todo. Un ejemplo maravilloso fue Benita Velázquez, que vive en San Rafael, tiene 89 años y es tatarabuela. A ella le dolía que le dijeran 'ignorante' y, lejos de quedarse de brazos cruzados, decidió comenzar primer grado".

La periodista no deja de lado su corazón bahiense y aseguró que le emociona también haber incluido historias de mujeres de la ciudad que "son muy conmovedoras" como Natalia Burtre, quien encontró muerto a su esposo debajo de los escombros en el club Bahiense del Norte el 16 de diciembre de 2023, cuando fue un temporal que destruyó la ciudad. Carolina Martínez, una mujer trans que luchó toda su vida por sus derechos. Andreíta Villar quien tiene artritis reumatoidea y desde su silla de ruedas hace una tarea increíble por los animales. También Margarita Muñoz de Toro, una médica brillante, da el ejemplo en un hospital de Stanford, uno de los más prestigiosos del mundo".

El libro “Poderosas, historias de mujeres que cambiaron su mundo” se presenta el jueves 12 de junio, a las 18, en la sede Mendoza de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Uruguay 750, Godoy Cruz, Mendoza. Estará pronto en las librerías de Bahía Blanca y ya se puede comprar en digital en Amazon.

Las 25 historias han aparecido publicadas entre 2020 y 2024 en ocho medios de comunicación diferentes (Los Andes Diario, La Nación, Infobae, Diario UNO, La Brújula 24, Tiempo de San Juan, ADN País y NOVA).

Sobre la autora

Corradetti nació en Bahía Blanca el 14 de noviembre de 1970, es hija de un gerente de banco y una ama de casa. Su infancia estuvo marcada por constantes mudanzas a distintos pueblos bonaerenses, lo que le permitió desarrollar resiliencia frente al desarraigo, el bullying y los desafíos de lo desconocido.

El libro "Poderosas" es la concreción de un sueño que comenzó a los 11 años cuando empezó a escribir su diario personal y encontró en la escritura un refugio. Eso se convirtió en una pasión que la llevó a decidirse por el Periodismo durante la secundaria. Egresada en 1995 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), inició su carrera trabajando en medios como La Prensa, Emisiones Platenses y Diario “Hoy”.

En 1997, regresó a su ciudad natal para integrarse a La Nueva Provincia (luego La Nueva), donde ejerció como redactora durante 23 años en diversas secciones. En 2020 se radicó en Mendoza y comenzó una etapa como periodista freelance. Obtuvo varios reconocimientos, entre ellos dos primeros premios de ADEPA en las categorías Solidaridad Social y Educación. También recibió el premio Labor Destacada 2022 de la Fundación Vivencias Argentinas. Además de su labor periodística, Cecilia es docente en la Universidad Católica de Mendoza (UCA).