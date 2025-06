El puntero Barrio Hospital juega ante su escolta Independiente

Con el atractivo duelo entre el invicto Barrio Hospital y su inmediato perseguidor, Independiente, se pondrá en marcha hoy la décima fecha del Torneo de Segunda del básquet local. El conjunto violeta llega como único puntero con un récord perfecto de 9 triunfos en igual cantidad de presentaciones, mientras que Independiente lo sigue de cerca, a solo una victoria de distancia, tras haber sufrido una caída en la última jornada.

Además de ese choque destacado, desde las 21 horas también jugarán Velocidad vs. El Nacional, Ateneo vs. Whitense, Argentino vs. Bahía Basket, Sportivo vs. La Falda, Pellegrini vs. Los Andes y Barracas vs. Espora.

En tanto, el partido entre Comercial y Altense, que se disputará en cancha de Villa Mitre, comenzará a las 21.15. La fecha promete ser clave para el desarrollo del campeonato, especialmente en la lucha por la cima.