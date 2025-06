El conocido psiquiatra forense De Rosa analizó la masacre de Tres Arroyos

Tres Arroyos aún se encuentra conmocionada, quedó envuelta en la sangrienta tragedia luego de que Fernando Del Archiprete asesine a Rocío Villarreal y a sus dos hijos. Después, se quitó la vida tirándose abajo de un camión en plena ruta. Sobre esta compleja trama, LA BRÚJULA 24 conversó con el doctor Enrique De Rosa, conocido psiquiatra, neurólogo y médico legista, quien trazó algunas líneas e hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en la composición mental del homicida.

"Hace unos días ocurrió un suceso de las mismas características. Criminológicamente o desde la psiquiatra forense la estructura homicidio-suicidio significa que una persona está pensando en el fin de la existencia completa. Si incluye a su familia, su núcleo, nos hace pensar que hay móviles psiquiátricos, pero hay una construcción social que nos lleva a preguntarnos que una persona cree que la vida no tiene sentido, terminando con todo", resaltó De Rosa, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió que "el modus operandi, la cronología del hecho nos sitúa en otro lugar respecto a si hubo algún factor respecto del campo del malestar y la enfermedad psiquiátrica. Hay cosas de esto en Argentina y el mundo y, en el caso de Villa Crespo, pudo estar ligado a un aspecto psicótico. Hay datos de la causa y la autopsia psicológica que puede ayudar a entender datos familiares y denuncias previas, pero lamentablemente los forenses estamos al final. Lo primero que uno piensa es en el acto de crueldad, hay una dosis de odio y venganza, alguna emoción negativa, por eso no pienso en algo altruista".

"En este caso, con toda la resistencia que implica, hay un mensaje que es lo interesante desde la criminología porque la modalidad nos empieza a hablar de algo que pasó antes y no encendió las alarmas. No es típico de un filicidio. En los adultos, en situaciones laborales, se habla mucho de maltrato en áreas de trabajo, pero pensaba en el caso Barreda, una persona que sufría maltrato intrafamiliar, más allá de que uno no lo excusa, pero ayuda a prevenir. Hay marcos hipotéticos que los fiscales deben investigar para ver qué ocurrió en este caso puntual de lo sucedido ayer", consideró en otro segmento de la nota radial.

Por último, el profesional sostuvo que "en el mundo hay fármacos antidepresivos que si bien producen somnolencia, afectan los frenos inhibitorios. Este factor también es muy importante, si esta persona trabajaba de camionero, quizás habría recurrido a otra droga para cambiar que provoca estados disociativos. No podemos hablar de una alteración temporal de la realidad, hay una cuestión planificadora que no significa escribir algo en un papel. El mapa de lo que se tiene en la cabeza, en un episodio psicótico, no es algo consciente para un individuo. Superar cada barrera del tabú, ir a buscar a los hijos para hacer algo, implica tener cierta inhibición, impidiendo hacer algo grave porque actúan los frenos. Si eso no existe, tiene vía libre".