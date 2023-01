De Rosa sobre la golpiza: “La sociedad entró en un goce por la violencia”

El Dr. Enrique De Rosa, psiquiatra, habló con La Brújula 24 sobre agresiones brutales como la que tomó estado público a partir de la difusión de un video de una pelea en Fitz Roy al 400. El caso, por las características de la golpiza, tiene algunas similitudes con el asesinato de Fernando Báez Sosa, con la salvedad de que milagrosamente en el hecho ocurrido el fin de semana en esta ciudad, la víctima no murió. En el video se observa cómo, ya desmayado, un joven recibe patadas en la cabeza de otra persona, mientras que dos mujeres logran alejar al atacante y, con ello, salvarle la vida al herido.

“Somos una sociedad que entró en un goce por la violencia. La muerte perdió el tabú que histórica y míticamente ha tenido. A mí me preocupa mucho una sociedad donde la muerte ha quedado banalizada”, expresó en el programa “Nunca es tarde”.

El profesional dijo que es posible revertir el estado de violencia, para lo cual hacen falta cambios en lo educativo y lo cultural.

“El sujeto que ha matado ha vencido la violencia. He hablado con gente que ha matado por un auto y las respuestas que dan son terribles, como que ‘fue un accidente’ o ‘son cosas que pasan’. Y por una pelea, lo que se dice es que ‘son cosas que pasan’”, indicó.

“Todos los fines de semana pasan hechos de violencia y no necesariamente mueren personas, pero sí quedan con lesiones permanentes algunos y eso no tiene prensa; en alguna medida el que lo ve, cree que la norma moral ha cambiado. La moral no es bueno o malo sino qué es lo que la sociedad pacta como contrato social. Si por el contrato social la forma de valerme es siendo más violento que el otro, inclusive al límite de la muerte del otro y eso no cueste una reprimenda que conlleve la pérdida de mi libertad, obviamente voy a empezar a ejercitar esto, y eso es lo que pasa en todas partes”, explicó.