"Son individuos que llevan una doble vida"

Enrique De Rosa, reconocido psiquiatra y neurólogo, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre la resonante causa vinculada a una red internacional de pornografía infantil, que derivó en dos allanamientos realizados el viernes pasado en Bahía Blanca.

Cabe recordar que en esos operativos fueron detenidos Carlos Luis Carrera Arauzo (66 años), quien fue capturado en el domicilio de Alsina 850 y Juan Manuel Grondona (44 años), a quien hallaron en calle Castelli 337, de Cerri. Ambos recuperaron la libertad el sábado.

Al respecto, en diálogo con Germán Sasso, el profesional explicó que "ojalá se pudiera decir que se trata de una enfermedad que se pueda tratar, pero hace mucho tiempo se viene preparando el terreno desde lo mediático". Y agregó: "Hablamos de gente que considera a los menores como objeto sexual, por lo tanto están acumulando material que les provoca placer".

"Hace más o menos unos 15 días se coordinaron operativos para desbaratar una red internacional, en Berazategui, en la que la fiscal que estaba en ese momento tenía que salir de la sala para soportar las imágenes ese horror, había nenes de 9 meses sometidos a situaciones sexuales, es de un nivel de repugnancia fenomenal", aseveró.

"El gran problema es que hay una tendencia mundial a tratar de instalar eso como una variable lógica, siempre que hay un público se genera un producto. Estos sujetos son productores de material, por lo cual estamos ante un abuso sexual infantil, porque producirlas significa torturar y abusar de menores", indicó.

Respecto de la metodología que tienen estas organizaciones delictivas, De Rosa señaló que "es como un club virtual en el que si no tienen material original no obtienen la membresía, si no cuentan con imágenes de chicos abusados que fueron generadas por ellos, no logran entrar en este anillo".

"Eso se transforma encima en un negocio, que en el mundo genera millones de dólares"

"El delito siempre va por delante de lo otro lamentablemente, el delincuente dedica su vida a buscar las grietas. El tema para ellos pasa por tratar de no ser detectados. La propia idea del grooming ha quedado corta por la magnitud de recursos con la que cuentan estas personas"

"Todos tendemos a tener por un instinto animal que marca que el grande se come al chico, la idea del sometimiento siempre existe. Lo que pasa es que la civilización ha evolucionado y se basa en la contención".

"A estos individuos la vulnerabilidad los excita, entonces no es solamente chicos, en el caso Russo -el pediatra del Hospital Garrahan- eran chicos con discapacidad, tiene que ver con el poder y la indefensión de la víctima".

"Un niño dejado al cuidado de un docente, un sacerdote, un médico, es una víctima absolutamente vulnerable. Ellos van a ser impunes porque la víctima no va a poder decir nada, eso los excita".

"Son individuos hiper adaptados a cierto nivel, están constantemente alertas a mostrar lo opuesto al horror que ocultan. Llevan una doble vida".

Sistema carcelario. "Tenemos un muy mal manejo de salud mental, porque no le damos importancia a los tratamientos que debiera ocurrir en un medio carcelario. En el mundo esos delitos no se tratan con una simple terapia, hay que hacerles un seguimiento absoluto".

Mujeres y la pedofilia. "El porcentaje es menor, pero existen, oscila entre el 20 y 30%".