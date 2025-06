"No quise cargar a nadie", dijo Maxi López tras la polémica

La nota deportiva este fin de semana en Bahía Blanca fue que Villa Mitre superó a Olimpo y se quedó con el segundo clásico del año en el Federal A. Pero, sin lugar a dudas, las miradas se las llevó el volante tricolor Maxi López.

Tal como informó La Brújula 24, ya en tiempo cumplido, López se paró arriba de la pelota ante la atenta mirada del defensor Martín Ferreyra y el resto de los futbolistas. Y cuando el árbitro señaló el final del encuentro el propio Ferreyra y algunos más fueron a recriminarle bajo el grito de "eso no se hace".

¿LUJO O CARGADA?



⚽ Maxi López se paró encima de la pelota en el medio del Clásico de Bahía Blanca.



📌 Villa Mitre le gana 1-0 a Olimpo a falta de 3' del final.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/gIoVmuvmde — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 1, 2025

Esta mañana, en diálogo con el equipo del programa "Hora Pico", López consideró que "los clásicos son un partido aparte, más allá de los tres puntos, porque uno siempre quiere ganar".

Y respecto de la jugada de la polémica, explicó: "Son decisiones adentro de la cancha, toda la semana jodo con eso. Ayer justo quedó en esa jugada cuando ya estaba terminando el partido. Iba a tirar el centro, levanté la mirada y no vi a nadie, quise hacer tiempo y me salió esa".

"En el momento, si alguien me lo preguntaba, no lo hacía. Pero me salió, quería aguantar la pelota. A Carlitos -Mungo- no le gusta, fue algo que hice sin pensarlo. Me quedaron muchas pelotas así, pero nunca lo hice", sostuvo el futbolista de Villa Mitre. Y concluyó: "No lo hice con la intención de cargar a nadie".