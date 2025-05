Werner recuperó la memoria y volvió a marcar el rumbo en el TC

Mariano Werner (Ford Mustang) ganó la clasificación de la 6ª fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en Alta Gracia, Córdoba. El piloto del Fadel Werner Competición sumó su 31ª pole position en la “máxima”. En tanto que Julián Santero (Ford Mustang) y Germán Todino (Ford Mustang) completaron el 1-2-3 de la marca del óvalo en la tanda cronometrada, en el marco de la “Carrera de los Millones”.

Con 53 autos en pista, el Zorro de Paraná fue el más veloz con 1m12s052, un tiempo que le permitió establecer el nuevo récord del circuito que conservaba Matías Rossi desde la temporada 2014, año en el que se había corrido por última vez en el trazado cordobés. El entrerriano no se imponía en una clasificación desde el 9 de noviembre de 2024 en Toay, La Pampa.

“Le agradezco a todo el equipo porque me dio un auto para hacer una vuelta impecable. Es todo mérito de ellos, que siempre trabajan con la misma pasión a pesar de que a veces las cosas no salgan como esperamos. Después del 2° entrenamiento me di cuenta que tenía el potencial, así que lo aproveché. Este es el mejor auto que tuve este año hasta el momento”, dijo el poleman de la jornada.

Santero logró su mejor clasificación este año en el TC. (ACTC)

“Los felicito a Mariano y a Germán por sus vueltas. Evidentemente está todo apretadito. Tengo muchas expectativas para mañana, el año pasado tuve que definir una carrera de TC Pick Up con Mariono en este escenario, así que está bueno que haya revancha. Empezamos con buen pie y vamos a buscar esa victoria que nos permita pelear el campeonato”, dijo el mendocino que quedó a 0s315 del entrerriano.

“Estoy muy contento y quiero felicitar a todos los chicos que trabajan en el auto. El resultado se dio después de mucho esfuerzo y quiero festejarlo porque no es fácil estar tan arriba en el TC. Creo que Werner hizo mucha diferencia con el resto, pero podemos mejorar de cara a las series. Vale mucho correr en esta categoría, en cuanto a lo económico y al esfuerzo, algo que me da muchas más ganas de seguir avanzando”, dijo el Gaucho de Rivera, que selló su mejor clasificación este año a 0s401 del líder.

Todino logró su mejor clasificación del año. (ACTC)

En cuanto al resto de marcas, Valentín Aguirre fue el mejor representante de Chevrolet Camaro con el 4° puesto a 0s558 de Werner. Lo siguen Hernán Palazzo que fue 6° con Toyota NG a 0s647; Juan Martín Trucco con Dodge Challenger que llegó 11° a 0s826 y Kevin Candela con Torino NG que terminó 24° a 1s273.

Clasificación TC – Córdoba – 6ª fecha

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Werner, M. F. Mustang 01;12.052 2 Santero, J. F. Mustang 0.315 3 Todino, G. F. Mustang 0.401 4 Aguirre, V. Ch. Camaro 0.558 5 Urcera, J. F. Mustang 0.595 6 Palazzo, H. Ty Ng 0.647 7 Lambiris, M. F. Mustang 0.678 8 Martínez, A. F. Mustang 0.713 9 Canapino, A. Ch. Camaro 0.737 10 Agrelo, M. Ty Ng 0.763 11 Trucco, J. D. Challenger 0.826 12 Ledesma, C. Ch. Camaro 0.917 13 Mangoni, S. Ch. Camaro 0.947 14 Martínez, T. Ty Ng 1.005 15 Teti, J. F. Mustang 1.036 16 Craparo, E. D. Challenger 1.088 17 Jakos, A. Ty Ng 1.094 18 Scialchi, J. F. Mustang 1.098 19 Landa, M. Ch. Camaro 1.130 20 Rossi, M. Ty Ng 1.167 21 Olmedo, J. F. Mustang 1.193 22 Castellano, J. D. Challenger 1.220 23 Iribarne, F. Ch. Camaro 1.242 24 Candela, K. T Ng 1.273 25 Fritzler, O. Ty Ng 1.300 26 Di Palma, L. Ch. Camaro 1.324 27 Ardusso, F. Ch. Camaro 1.326 28 Ciantini, D. Ch. Camaro 1.334 29 Chapur, F. T Ng 1.335 30 De Benedictis, J. F. Mustang 1.386 31 Jalaf, M. F. Mustang 1.506 32 Ebarlín, J. Ch. Camaro 1.557 33 Spataro, E. F. Mustang 1.598 34 Impiombato, N. Ch. Camaro 1.665 35 Bonelli, N. F. Mustang 1.667 36 Risatti, R. Ty Ng 1.738 37 Álvarez, S. Ch. Camaro 1.824 38 De La Iglesia, L. D. Challenger 1.957 39 Canapino, M. Ch. Camaro 2.064 40 Azar, D. Ty Ng 2.076 41 Ferrante, G. Ty Ng 2.083 42 Catalán Magni, J. F. Mustang 2.154 43 Serrano, M. Ch. Camaro 2.156 44 Fontana, N. Ch. Camaro 2.198 45 Vázquez, M. D. Challenger 2.562 46 Faín, I. T Ng 2.607 47 Quijada, M. Ch. Camaro 2.650 48 De Carlo, D. Ch. Camaro 2.711 49 Mazzacane, G. Ch. Camaro 2.717 50 Cotignola, N. T Ng 3.132 51 Carinelli, A. F. Mustang 6.013 52 Trosset, N. F. Mustang 53 Benvenuti, J. Ch. Camaro Promedio: 181,019 km/h. Retiros de tiempos por sanción: Trosset y Benvenuti. Retiro de tiempos a Carinelli por tapar vuelta a Jalaf y Fontana. Recargo de 6/10 por cambio de motor: Faín y Cotignola.

Entrenamientos. Se realizaron 2 ensayos en la mañana del sábado. Julián Santero (Ford Mustang) fue el más rápido con un tiempo de 1m12s432 en la 2ª tanda.

Cronograma – TC – Córdoba

10.05 a 10.15 – 1ª Serie (5 vueltas)

10.30 a 10.40 – 2ª Serie (5 vueltas)

10.55 a 11.05 – 3ª Serie (5 vueltas)

13.30 a 14.20 – Final (30 vueltas o 50 minutos)

Fuente: LB24 / Solo TC.