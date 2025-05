"Argentina siempre tuvo conciencia de donación", destacó Jonás Bracco

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, el doctor Jonás Bracco, jefe de la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos del Hospital Municipal, ofreció una rueda de prensa para remarcar la relevancia de esta fecha y el impacto que tiene en la comunidad. Subrayó que la donación es una temática que atraviesa a todas las personas, sin distinción de especialidades médicas o ámbitos profesionales.

“Para nosotros es un día muy especial, pero para toda la comunidad es un día especial, porque es una especialidad médica que atraviesa todas las especialidades médicas, a diferencia de las demás, y que en algún momento de la vida de las personas siempre está presente. Con lo cual, el Día del Donante de Órganos y Tejidos es un día que atraviesa a toda la comunidad, no solo a la comunidad científica, no solo a las personas que trabajamos dentro de un hospital. Esto no se lleva adelante si la comunidad no está presente empujando todo este proyecto”, expresó Bracco.

Consultado sobre el nivel de conciencia social alcanzado en los últimos años, Bracco indicó que la población argentina ya mostraba una actitud favorable hacia la donación, pero reconoció un punto de inflexión tras los cambios legislativos en 2018. “Yo soy de pensar que la Argentina siempre tuvo conciencia de donación. A partir del 2018 con la modificación de la ley, eso se hizo mucho más notorio porque la sociedad tomó conocimiento de algo, se puso sobre el tapete nuevamente y fue unánime el apoyo que la sociedad”. Además, destacó que disminuyó la negativa a donar, lo cual representa un avance significativo.

Sobre cómo manifestar la voluntad de ser donante, el médico explicó que existen múltiples vías accesibles: “Es muy sencillo. Tenés hoy distintas páginas web donde vos podés registrar tu voluntad, por sí o por no. Si alguien no quisiera hacerlo también puede hacerlo por la misma vía, fundamentalmente la página Mi Argentina. Y si no, cuando uno hace la renovación del DNI o algún trámite en el registro civil, se manifiesta ahí la voluntad de donar”. Subrayó la importancia de registrar formalmente esa decisión, ya que se trata de un derecho personal.

Bracco también resaltó el liderazgo del Hospital Municipal en el desarrollo de la procuración de órganos a nivel regional. “Es la única ciudad de la región sanitaria que tiene procesos de donación con un equipo estable en la ciudad”, señaló. Detalló que en los últimos tres años, tras la modificación de la normativa, los dos hospitales públicos locales lograron conformar sus unidades de procuración, destacando que “el Hospital Municipal tomó la iniciativa como bastión de la procuración, no solo de la ciudad sino de la región sanitaria”.

En cuanto a los objetivos a futuro, Bracco explicó que el equipo viene trabajando hace tiempo para alcanzar metas concretas. “Fuimos trazando esos objetivos durante años y empezamos a cumplirlos. Es tener a la gente nucleada, trabajar en un servicio, tener algoritmos de trabajo, protocolos. Todo eso se fue logrando, se impulsó mucho en el último año conjuntamente con el convenio que se firmó con el INCUCAI, pero también en el Hospital Interzonal, apadrinados obviamente por Cucaiba”. Finalmente, remarcó que aún hay personas por involucrar y sistemas por consolidar, lo que representa un desafío constante para seguir fortaleciendo la red de donación.