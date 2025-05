Juicio por Maradona: así es el primer capítulo del documental que desató el escándalo

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se vio sacudido por un hecho sin precedentes: la jueza Julieta Makintach, una de las integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, fue apartada de la causa por haber protagonizado un documental titulado Justicia Divina, centrado en el proceso judicial que ella misma encabezaba. Este bochorno institucional podría provocar la nulidad de lo actuado hasta ahora y reiniciar el juicio con nuevos jueces. La decisión sobre si el proceso continúa o debe empezar desde cero se conocerá este jueves.

El escándalo estalló cuando durante la vigésima audiencia del juicio, en la que están imputados siete profesionales de la salud, se proyectó el tráiler del documental, que había sido grabado incluso dentro del edificio judicial sin autorización y en un día inhábil. Las imágenes muestran a Makintach entrando al tribunal en minifalda blanca y blazer, en un claro plano actoral que fue interpretado por el fiscal Patricio Ferrari como una puesta en escena incompatible con la imparcialidad judicial. “Ofició de actriz y no de jueza”, disparó Ferrari, al revelar que existía un guion escrito para las escenas grabadas.

La magistrada, de 47 años, intentó defenderse diciendo que fue víctima de un "escarnio mediático tremendo" y negó haber cometido alguna falta. Sin embargo, sus descargos no convencieron y finalmente fue apartada del juicio. El fiscal insistió en que la jueza no sólo actuó en el documental, sino que mintió al ocultar la grabación y al no informar su presencia en el edificio el 9 de marzo, dos días antes de que comenzara el juicio formalmente.

La miniserie Justicia Divina, pensada en seis episodios de media hora cada uno, pretendía documentar el proceso judicial por la muerte del astro del fútbol, pero terminó desatando una crisis en el propio tribunal. Mientras se proyectaban las imágenes en la audiencia, Gianinna Maradona no pudo contener el llanto y exclamó: “Esto es muy fuerte”. La escena reflejó el desconcierto de los familiares ante lo que consideraron una banalización de la causa.

Además, el abogado Rodolfo Baqué, que había sido apartado del juicio al inicio del proceso, se dirigió a los gritos contra Makintach, acusándola de haberlo sacado del juicio para tener vía libre en su proyecto audiovisual: “Basura, me sacaste del juicio para hacer un documental”. El caso suma así un capítulo insólito y polémico que pone en jaque la continuidad del juicio más mediático del país.

El trailer de Justicia Divina, el documental en producción que tiene como protagonista a Julieta Makintach, jueza del caso Maradona. @videmasi pic.twitter.com/nt7bm0B0qO — elDiarioAR (@elDiarioAR) May 27, 2025

Con información de Clarín